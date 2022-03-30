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İbo Show konuğu Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında ve nereli?

30.03.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show programına konuk olan Ayta Sözeri'nin hayatı merak konusu oldu. Sözeri birçok film ve dizi projesinde yer aldı. Peki İbo Show konuğu Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

İbo Show konuğu Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında ve nereli?

Türk oyuncu ve şarkıcı olan Ayta Sözeri şarkıcılık ve oyunculuğun yanı sıra insan hakları ve LGBT hakları aktivistidir. Sözeri, Kırmızı Oda dizisinde 'Zekiye Keklik' rolünü canlandırdı. İşte Ayta Sözeri hakkında detaylar...
İbo Show konuğu Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında ve nereli?

AYTA SÖZERİ KİMDİR?

31 Mart 1976 Batı Almanya doğumlu Ayta Sözeri anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nü tamamladı. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaptı.

Sözeri "Benimle Söyle" yarışma programının jüriliğini üstlendi. 2019'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği ilk konserinde Belkıs Özener'i sahnesinde ağırladı. Konserleri büyük ilgi gördü ve 2020'de Bodrum Antik Tiyatrosu'nda verdiği konserde efsane sanatçı Gülden Karaböcek'i sahnesinde konuk etti.

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Ayta Sözeri İbo Show
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