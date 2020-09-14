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İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show hangi kanalda olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 14:12 | Son Güncelleme

İbo Show 2020 yılında İbrahim Tatlıses’in sunumuyla tekrar ekranlarda olacak. Bir dönem ekranların en çok izlenen programlarından bir tanesi olan İbo Show ile ilgili olarak müjdeli haber geldi. Şimdi herkes İbo Show ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, İbo Show hangi kanalda olacak? İşte detaylar…

İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show hangi kanalda olacak?

İbo Show geri dönüyor” müjdeli haberi geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi de İbo Show ne zaman başlayacak sorusu televizyon izleyicileri ve İbrahim Tatlıses hayranları tarafından sorulmaya başlandı. Konuyla ilgili yapım ekibinden resmi bir açıklama bekleniyor. Peki, uzun yıllar ekranlarda reyting rekorları kıran İbo Show 2020 ne zaman? İşte detaylar...

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bir süredir müzik, sahne ve televizyon dünyasından uzak olan İbrahim Tatlıses, bir fenomen haline gelmiş İbo Show programı ile hayranlarıyla bir araya gelmeye hazırlanıyor. Müjdeli haberin gelmesinin ardından İbo Show ne zaman yayınlanacak soruları sorulmaya başlandı. 9 sene ara verdikten sonra tekrar ekranlarda olacak İbo Show’un formatı da merak ediliyor. Ancak programın ne zaman başlayacağına dair henüz yapım ekibinden ya da kanaldan resmi bir açıklama yapılmadı. Bu konuda televizyon izleyicileri ve İbrahim Tatlıses hayranlarının heyecanlı bekleyişi devam ediyor.

İBO SHOW HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

İbrahim Tatlıses hayranları tarafından İbo Show hangi kanalda olacak sorusuna da yanıt aranıyor. İbo Show 2020 yılında Star TV ekranlarında izleyicileri ile bir araya gelecek. Poll Production ve Global Medya’nın yapımcılığını üstlendiği İbo Show programı yine her hafta birbirinden ünlü konukları ağırlayacak. Programın sürprizlerle dolu olması da beklentiler arasında. Program için Doğuş Medya Center binasında sözleşmeler de imzalandı. Uzun süredir İzmir’de yaşayan İbrahim Tatlıses de programın çekimleri için İstanbul’a gelecek. Programın çekimlerine çok yakında başlanacağı söyleniyor. İbo Show 2020 programına dair detaylar geldikçe haberimizde yer alacak.

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