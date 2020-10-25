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İbo Show ne zaman? İbrahim Tatlıses'in ilk konukları kimler?

25.10.2020 07:04 | Son Güncelleme:
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İbo Show ne zaman? İbrahim Tatlıses'in ilk konukları kimler?

İbrahim Tatlıses sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. İbo Show tanıtımları ardından gözler tarih bilgisine çevrildi. İbo Show ne zaman? İbo Show'un ilk konukları kimler soruları merak konusu oldu. Kutsi ve Deniz Seki İbo Show'u ilk yayınında yalnız bırakmayacak.

'İbo Show' ile ekranlara dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'in programın detayları da belli olmaya başladı. Star ekranlarında yayınlanması beklenen İbo Show’da her hafta yeni konuklar ağırlanacak.

İbo Show tanıtımları ardından gözler tarih bilgisine çevrildi. Poll Production ve Global Medya’nın yapımcılığında hazırlanan İbo Show, özel bir bölümle izleyici karşısına çıkacak. Talihsiz olayın yaşandığı o gece, İbo Show’un konukları olan Kutsi ve Deniz Seki, yıllar sonra yeniden ‘Nerede kalmıştık?’ diyerek ilk bölümün açılışını yapacak. Peki, İbo Show ne zaman başlayacak?

İbrahim Tatlıses'in yayınlandığı dönemlerde çok konuşulan programı İbo Show, yeniden ekranlara "merhaba" demeye hazırlanıyor. İbrahim Tatlıses'in 1993 yılından 2011 yılına kadar aralıksız olarak sunduğu İbo Show, 9 yıllık aranın ardından yeniden Star Tv ekranlarında olacak.

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR?

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Her hafta yeni konuklar ağırlayacak olan 'İbo Show' 31 Ekim günü ekrana gelecek.

İBO SHOW'UN İLK KONUKLARI KİMLER?

İbrahim Tatlıses’in 9 yıl önce son bölüm konukları olan Deniz Seki ve Kutsi’de bu çok özel programda yerini alıyor. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, seyirciyi yıllar önceye götürüyor ve daha önce hiç kimsenin konuşmadığını konuşuyor. “O gece neler yaşandı?, En çok neyi özledi?, Cano’ya ilk sözleri ne oldu?, Uzun bir aradan sonra ilk hangi şarkıyı söyledi?” gibi daha bir çok sorunun cevabını bulacağınız bu tarihi program, geçmişin izini sürerek kapanan perdeyi yeniden açacak.

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