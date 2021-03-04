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  4. İbo Show'un konukları belli oldu! Niran Ünsal, Yavuz Bingöl...

İbo Show'un konukları belli oldu! Niran Ünsal, Yavuz Bingöl...

04.03.2021 14:26 | Son Güncelleme:
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İbo Show'un konukları belli oldu! Niran Ünsal, Yavuz Bingöl...

Her hafta konuklarıyla gündem olan İbo Show'un yeni konukları belli oldu. Son olarak genç sevgilisi Gülçin Karakaya ise gündeme gelen İbrahim Tatlıses bakın bu hafta kimleri ağırlayacak.

9 yılın ardından ekranlara dönen İbrahim Tatlıses her hafta gündem oluyor. İbo Show, yeni bölümüyle 6 Mart Cumartesi Star'da ekrana gelecek. İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu.

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İbo Show'un 6 Mart Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümüne Niran Ünsal, Yavuz Bingöl, Gülay, İsmail Altunsaray ve Serpil Sarı konuk oluyor.

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SEVGİLİSİYLE GÜNDEMDE

Geçirdiği sıkıntılı günleri geride bırakan ve 9 yıl aradan sonra "İbo Show" programıyla yeniden ekranlara gelen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bir süredir özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Uzun bir aradan sonra aradığı mutluluğu bulan İbrahim Tatlıses, şimdilerde kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya'yla aşk yaşıyor.

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25 yaşındaki Gülçin Karakaya, zaman zaman Tatlıses ile sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Tatlıses son olarak genç sevgilisiyle evleneceği haberleriyle gündemdeydi...

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İbrahim Tatlıses
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