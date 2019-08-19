MAGAZİN

İbrahim Büyükak eşiyle 18 yıl önce çekildiği fotoğrafı paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 16:17 | Son Güncelleme

Lise aşkı Nurdan Beşen ile evlenen oyuncu İbrahim Büyükak lise yıllarından bir fotoğrafı paylaştı. Oyuncunun fotoğrafına beğeni yağdı.

İbrahim Büyükak eşiyle 18 yıl önce çekildiği fotoğrafı paylaştı

Oyuncu İbrahim Büyükak eşi Nurdan Beşen ile 18 yıl önce çekildiği bir fotoğrafını ‘önce-sonra’ notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda ‘mutluluklar’ yorumu yapıldı.

5d5a883d18c77325e45075e2

6 Mayıs 2018’de nikah masasına oturan çift lise yıllarından bu yana aşk yaşıyor. İbrahim Büyükak katıldığı bir programda; Nurdan ile aynı lisedeydik orada tanıştık. 15 yıl flört ettikten sonra evlenme kararı aldık’ açıklamasını yapmıştı.

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren çiftin nikah şahitliğini de yine okul arkadaşları Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç yapmıştı.


PARTNERBin dolarlık kayıp bavuldan öyle şeyler çıktı ki...Bin dolarlık kayıp bavuldan öyle şeyler çıktı ki...
'Elimizi taşın altına sokmadan, hiçbir meseleyi halledemeyiz''Elimizi taşın altına sokmadan, hiçbir meseleyi halledemeyiz'
Son hali gündem oldu! 'Göbek mi bebek mi?'Son hali gündem oldu! 'Göbek mi bebek mi?'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nurdan Beşen ibrahim büyükak

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Devlet Bahçeli'den görevden almalarla ilgili açıklama

Devlet Bahçeli'den görevden almalarla ilgili açıklama

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

AK Partili iki milletvekili trafik kazası geçirdi

AK Partili iki milletvekili trafik kazası geçirdi

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sıla: Elimizi taşın altına sokmadan...

'Elimizi taşın altına sokmadan, hiçbir meseleyi halledemeyiz'

Şeyma Subaşı'nın göbeği sosyal medyada gündem oldu

Son hali gündem oldu! 'Göbek mi bebek mi?'

Jennifer Lopez'in hamak keyfi! Beğeni yağdı

Vücuduyla olay oldu! Kim der 50?

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un ayrılık nedeni ortaya çıktı

Ayrılığın nedeni ortaya çıktı! Olay iddia

Berrak Tüzünataç ailesiyle tatilde! 'Annem çekti'

'Annem çekti' paylaşımı! Bikinili poz

Devran Çağlar ve eşinin nikâh fotoğrafı ortaya çıktı

Meğer evliymiş! Nikâh fotoğrafı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.