İbrahim Büyükak eşiyle 18 yıl önce çekildiği fotoğrafı paylaştı

Oyuncu İbrahim Büyükak eşi Nurdan Beşen ile 18 yıl önce çekildiği bir fotoğrafını ‘önce-sonra’ notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda ‘mutluluklar’ yorumu yapıldı.

6 Mayıs 2018’de nikah masasına oturan çift lise yıllarından bu yana aşk yaşıyor. İbrahim Büyükak katıldığı bir programda; Nurdan ile aynı lisedeydik orada tanıştık. 15 yıl flört ettikten sonra evlenme kararı aldık’ açıklamasını yapmıştı.

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren çiftin nikah şahitliğini de yine okul arkadaşları Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç yapmıştı.



