İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen evlendi! İşte düğünden ilk kareler

Oyuncu İbrahim Büyükak uzun zamandır aşk yaşadığı psikolog Nurdan Beşen ile Pazar akşamı dünya evine girdi.
Çiftin nikah şahitliklerini ise İbrahim Büyükak'ın yakın dostları Oğuzhan Koç ve Eser Yenenler yaptı.
Beykoz Kundura Fabrikası'nda yapılan düğüne Şeyma Subaşı, Yağmur Tanrısevsin, Berfu Yıldız, Bensu Soral'la birlikte çok sayıda ünlü isim katıldı.
İbrahim Büyükak çocukluk aşkı Nurdan Beşen'le 2 yıl önce nişanlanmıştı. Düğün hazırlıklarını tamamlayan mutlu çift güzel haberi sosyal medyadan ''Bugün o gün'' notuyla sevenleriyle paylaştı.
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