MAGAZİN

İbrahim Büyükak'ın gözyaşları

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.11.2018 11:13 | Son Güncelleme

Eser Yenenler'in yeni talk show programına konuk olan oyuncu İbrahim Büyükak, stüdyoda duygusal anlar yaşadı.

İbrahim Büyükak'ın gözyaşları

‘Eser Yenenler Show’un ilk bölümü dün akşam TV8’de yayınlandı. İlk bölüm konuğu olan İbrahim Büyükak, babaannesine yazdığı yazıdan bahsedilmesiyle gözyaşlarına hakim olamadı. Büyükak, “Babaannem ile çok iyi bir ilişkimiz vardı. Film çekimleri esnasında vefat etti. Oğuzhan’ın da bir hafta sonra anneannesi vefat etti. Komedi filmi yapıyorsunuz. Zor bir süreçti” sözleriyle açıklık getirdi.

İbrahim Büyükak’ın babanesi için kaleme aldığı o dizeler şöyle:

“Gerçek seven sadece aklıyla sevmez, bütün ruhuyla sever sevdiğini. Ben babaannemin, zihninde bir anı tanesi kalmadığında bile beni gerçekten sevdiğini her zaman hissettim. Yan yana olmadığımız zamanlarda bile.”


PARTNERİşte kasım ayında romantik dakikalar yaşayacağınız rotalar… İşte kasım ayında romantik dakikalar yaşayacağınız rotalar…
Yılın erkekleri gecesine damga vurduYılın erkekleri gecesine damga vurdu
Eski sevgili sorusu kızdırdı!Eski sevgili sorusu kızdırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eser Yenenler Show TV8

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Skandal Kürdistan haritasını çizen ABD'li bakın hangi toplantıdan çıktı

Skandal Kürdistan haritasını çizen ABD'li bakın hangi toplantıdan çıktı

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

Hazreti İsa'nın 1500 yıllık resmi bulundu!

Hazreti İsa'nın 1500 yıllık resmi bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teoman: Artık eskisi gibi değilim

Teoman: Artık eskisi gibi değilim

Emily Ratajkowski yılın kadını seçildi

Emily Ratajkowski yılın kadını seçildi

Özge Ulusoy'un yanıtsız bıraktığı soru

Özge Ulusoy'un yanıtsız bıraktığı soru

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Bergüzar Korel: Ağlamaktan gözyaşım bitti

Bergüzar Korel: Ağlamaktan gözyaşım bitti

Banu Alkan'ın dekolteli reklamı

Banu Alkan'ın dekolteli reklamı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.