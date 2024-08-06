MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Çelikkol’a bomba partner! Güzel oyuncuyla başrolü paylaşacak

İbrahim Çelikkol’a bomba partner! Güzel oyuncuyla başrolü paylaşacak

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.08.2024 09:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisine konuk oyuncu olarak katılan İbrahim Çelikkol şimdilerde Netflix'te yayınlanacak olan “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” dizisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Çelikkol'un partneri de sonunda belli oldu.

Siyah Beyaz Aşk, Muhteşem İkili, Doğduğun Ev Kaderindir, Bir Zamanlar Çukurova ve Gaddar gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol şimdilerde yeni projesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

İbrahim Çelikkol yeni sezon için gelen ana akım dizi tekliflerini kabul etmedi ama Yavuz Turgul’un Netflix için hazırladığı, fark yaratacak “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” dizisiyle el sıkıştı.

çelikol 2

Erol Avcı’nın yapımcılığını üstlendiği 8 bölümlük dizide İbrahim Çelikkol “Kemal” rolüne hayat verecek. “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” ekim ayında sete çıkacak.

PARTNERİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kurtcebe Turgul ile Selim Demirdelen’in yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin başrol kadın yıldızı da netleşti. “Ayrılık Da Sevdaya Dahil”in kadın yıldızı uluslararası projelerde rol alan Emine Meyrem oldu.

emine meryem

Yavuz Turgul, Kurtcebe Turgul ve Nilgün Öneş’in kaleme aldığı dizide Emine Meyrem “Afife Jale” karakterini canlandıracak.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Çelikkol
En Çok Okunan Haberler
Kenarda köşede gram altını, doları olanlar merak ediyordu! Yeni tahmin

Kenarda köşede gram altını, doları olanlar merak ediyordu! Yeni tahmin

Hintli Nostradamus 3. Dünya Savaşı'nı öngördü! "Başlamak üzere"

Hintli Nostradamus 3. Dünya Savaşı'nı öngördü! "Başlamak üzere"

"VPN ile bağlanmayın" dedi! 'Çok korkuyorum'

"VPN ile bağlanmayın" dedi! 'Çok korkuyorum'

AK Parti'den 'köklü' değişiklik! Aynı primi ödeyip farklı maaş alanlar için harekete geçiliyor: Denge iyice bozuldu

AK Parti'den 'köklü' değişiklik! Aynı primi ödeyip farklı maaş alanlar için harekete geçiliyor: Denge iyice bozuldu

Yurt dışından alışverişler için yeni düzenleme

Yurt dışından alışverişler için yeni düzenleme

Yürüyüş yaparken bir anda gördü! Yüzü aşağıya dönüktü

Yürüyüş yaparken bir anda gördü! Yüzü aşağıya dönüktü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.