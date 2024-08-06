İbrahim Çelikkol’a bomba partner! Güzel oyuncuyla başrolü paylaşacak

Siyah Beyaz Aşk, Muhteşem İkili, Doğduğun Ev Kaderindir, Bir Zamanlar Çukurova ve Gaddar gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol şimdilerde yeni projesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

İbrahim Çelikkol yeni sezon için gelen ana akım dizi tekliflerini kabul etmedi ama Yavuz Turgul’un Netflix için hazırladığı, fark yaratacak “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” dizisiyle el sıkıştı.

Erol Avcı’nın yapımcılığını üstlendiği 8 bölümlük dizide İbrahim Çelikkol “Kemal” rolüne hayat verecek. “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” ekim ayında sete çıkacak.

PARTNERİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kurtcebe Turgul ile Selim Demirdelen’in yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin başrol kadın yıldızı da netleşti. “Ayrılık Da Sevdaya Dahil”in kadın yıldızı uluslararası projelerde rol alan Emine Meyrem oldu.

Yavuz Turgul, Kurtcebe Turgul ve Nilgün Öneş’in kaleme aldığı dizide Emine Meyrem “Afife Jale” karakterini canlandıracak.