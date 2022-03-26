İbrahim Çelikkol: Bunları çocuğun yanında konuşmayalım

İbrahim Çelikkol, Etiler'de objektiflere takıldı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yanında oğlu Ali ile birlikte iş toplantısına gelen oyuncu, tek kolu askılı görüntülendi.

SAKATLANDI

Muhabirlerin geçmiş olsun dileklerini kabul eden Çelikkol, "Omuzda kas ezilmesi var, spor yaparken oldu. Biraz böyle kalacak, ciddi bir sorun yok." dedi.



Tek kolunu kullanmasına rağmen oğlunu kucağından indirmeyen oyuncu, 2017 yılında evlendiği Mihre Mutlu ile boşanacağı ve evleri ayırdığı yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi.



"EVLERİ AYIRMA YOK"

Çelikkol, "Evet maalesef yazılıyor bunlar, çocuğun yanında bunları konuşmayalım. Öyle ev ayırma falan yok, olur mu öyle bir şey." şeklinde konuştu.

