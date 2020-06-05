İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol boşanıyor mu? Fotoğraflı yanıt

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide rol alan İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol çifti hakkında çıkan ayrılık dedikoduları asılsız çıktı. Geçtiğimiz günlerde eşiyle olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından silerek akılları karıştıran Mihre Çelikkol, yine Instagram hesabı üzerinden çıkan dedikoduları yalanladı.

Çift önceki gün arkadaşlarının doğum günü partisine katılmıştı. Eşinin çektiği fotoğrafını Instagram’dan, “Kıymetlimin gözünden” notuyla paylaşarak eşi İbrahim Çelikkol’u da fotoğrafına etiketledi. Mihre Çelikkol’un bu hareketi evlilik iddialarını yalanladığı şeklinde yorumlandı.

