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  4. İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol boşanıyor mu? Fotoğraflı yanıt

İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol boşanıyor mu? Fotoğraflı yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 14:29 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Çelikkol, geçtiğimiz günlerde birlikte olan fotoğraflarını Instagram hesabından kaldırınca evliliklerinde sorunlar olduğu iddia edilmişti. Çift ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken konu ile ilgili hiçbir açıklama da yapmamıştı. Mihre Çelikkol, son koyduğu fotoğraf ile ayrılık dedikodularını yalanladı.

İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol boşanıyor mu? Fotoğraflı yanıt

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide rol alan İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol çifti hakkında çıkan ayrılık dedikoduları asılsız çıktı. Geçtiğimiz günlerde eşiyle olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından silerek akılları karıştıran Mihre Çelikkol, yine Instagram hesabı üzerinden çıkan dedikoduları yalanladı.

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Çift önceki gün arkadaşlarının doğum günü partisine katılmıştı. Eşinin çektiği fotoğrafını Instagram’dan, “Kıymetlimin gözünden” notuyla paylaşarak eşi İbrahim Çelikkol’u da fotoğrafına etiketledi. Mihre Çelikkol’un bu hareketi evlilik iddialarını yalanladığı şeklinde yorumlandı.

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