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İbrahim Saraçoğlu onaylı boy uzatma kürü

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.01.2019 15:42 | Son Güncelleme

İbrahim Saraçoğlu'ndan 12-22 yaş aralığındaki gençlerin uygulayabileceği sağlıklı bir kür ile karşınızdayız. Buradaki önemli nokta kürü istikrarlı bir şekilde 6 ay boyunca devam ettirebilmek.

İbrahim Saraçoğlu onaylı boy uzatma kürü

Çocuklarınız için uygulayabileceğiniz etkili bir boy uzatma küründen bahsedeceğiz. İbrahim Saraçoğlu'nun kürü olan bu yöntemin sınırı 22 yaştır. Son derece doğal bir yöntemdir. Eğer bahsedeceğimiz besinlere karşı bir alerji durumu ya da hassasiyet yoksa gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz.

biberiye

Boy uzatma kürünün ilk kuralı;

uskumru

Palamut, torik, kefal ya da uskumru balıklarından biri haftada en az 3 kere ızgara ya da buğulama olacak şekilde tüketilmeli. Miktarı ise 200-250 gram arasında olmalıdır. Bu bahsettiğimiz balıkların sırt kısımlarında bulunan siyah etli kısım boy uzatmak için son derece etkilidir. Ancak balıktan doğru bir şekilde faydalanmak için ızgara ya da buğulama yöntemiyle pişirilmelidir. Balığın siyah etli kısmı 12 yaşına kadar olan çocuklar için etkili olsa da 12 yaş sonrası için bu kür yetersiz kalacaktır. Bunu yanında bitkisel desteğe ihtiyaç duyulur.

İkinci kural;

2

Yukarıda bahsettiğimiz bitkisel desteği devreye sokacağız. Altı ay boyunca haftada bir kere demleyip tüketilmesi gerekiyor. Bunun için; kız çocukları için 1 su bardağı kaynar suya 1 tutam melisa yaprağı koyun ve 5 dakika demlendirin. Erkek çocukları için ise bir su bardağı kaynamış suya bir tutam biberiye eklenir ve 5 dakika demlendirilir. Altı ay boyunca haftada bir kez demlenip içilmelidir.

Altı ay düzenli beslenme sonrası bir ay küre ara verilip tekrar başlanabilir. Kürden olumlu sonuç alabilmek için balık ve bitki çayının beraber kullanılması gerekmektedir. Önerilen bitkisel çay hormon içermemektedir.

Boy uzatma kürü her bireyde farklılık gösterecektir. Kimi kullanıcılar 6 ayda sonuç alabiliyorken kimi de 1 yılda sonuç almıştır. Yani bu durumun sonuçları metabolizmaya bağlıdır.

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