İbrahim Selim Hasan Can Kaya'nın tavrından rahatsız oldu! Programı iptal etti

İbrahim Selim ile Bu Gece'nin son konuğunun Esra Ruşan olduğu duyurulunca sosyal medya karıştı. İddialara göre bu haftaki programda ünlü komedyen Hasan Can Kaya yer alacaktı. Hasan Can Kaya ile çekilen bölümden fotoğraflar da sosyal medyada yayınlanmıştı. Ancak son anda Hasan Can Kaya'lı yayın iptal edildi.

İddialara göre İbrahim Selim'in programına davet edilen Hasan Can Kaya çekim esnasında formatın aksine davranışlar sergiledi.

Hasan Can Kaya'nın seyircilere laf attığı iddia edildi. İbrahim Selim'i rahatsız eden bu davranışlar sonrası flaş bir karar verildi. Program duyurulmuş olmasına rağmen Hasan Can Kaya'lı bölümün yayınlanmasından vazgeçildi.