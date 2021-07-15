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İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu

15.07.2021 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses, bir süredir birlikte olduğu Gülçin Karakaya ile ilişkisine tam gaz devam ediyor. Tatlıses, bir süredir uzak kaldığı sevgilisine kavuştu. Karakaya da kavuşma anlarını, "Geldi gönlümün efendisi" notuyla paylaştı.

İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ile kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya arasındaki aşk gündeme bomba gibi düşmüştü. İbrahim Tatlıses kısa süre önce sevgilisiyle evlendiği söylemiş daha sonra ise konunun yanlış anlaşıldığını söyleyerek geri adım atmıştı.

İbo Show'da açıklamalarda bulunan Tatlıses, iddialarının doğru olmadığını, Gülçin Karakaya'nın kendisine çok iyi baktığını söyledi. Tatlıses, Karakaya ile aralarında çok güçlü bir bağ olduğunu da sözlerine eklemişti.

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Tatlıses, bir süre hasret kaldığı sevgilisine yeniden kavuştu. Sevgilisi de kavuşma anlarını, "Geldi gönlümün efendisi" notuyla kalp emojisi koyarak paylaştı.

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Gülçin Karakaya İbrahim Tatlıses
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