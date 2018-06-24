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İbrahim Tatlıses: Ben gönüllerin vekiliyim

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.06.2018 15:40 | Son Güncelleme

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, İzmir'in Narlıdere ilçesinde oyunu kullandı. AK Parti'den milletvekili aday adayı olan ancak listeye giremeyen Tatlıses, "Gönül isterdi ki burada, AK Parti milletvekili adayı olarak bulunalım" dedi

İbrahim Tatlıses: Ben gönüllerin vekiliyim

AK Parti'den milletvekili aday adayı olan ancak listeye giremeyen İbrahim Tatlıses, Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesi'ndeki 1116 No'lu sandıkta, oyunu kullandı.

Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Tatlıses, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.

Sandık görevlileriyle tek tek tokalaşan Tatlıses, oy kullanma kabinine, asistanı Şule Çınlama ile birlikte girdi. Sandık görevlileriyle birlikte fotoğraf de çektiren Tatlıses, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gönül isterdi ki burada AK Parti milletvekili adayı olarak bulunayım ama olsun, ben gönüllerin vekiliyim. Gönüllerdeki vekillik bana yetiyor. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun, Allah kimseyi şaşırtmasın" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
ak parti ibrahim tatlıses

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