İbrahim Tatlıses: Bu milletin Atatürk sevgisinden şüpheniz mi var?

Özel hayatıyla ve programıyla sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses zaman zaman sosyal medyada gündeme dair yorumlarda bulunuyor.

Tatlıses 10 Kasım'ın ardından bazı haber başlıklarıyla ilgili sitemde bulundu. İbrahim Tatlıses yaptığı paylaşımda "Yahu ALLAH aşkına bu milletin M.K. Atatürk sevgisinden şüpheniz mi var! Yok efendim 81 milyon insan atasına koştu, ne bekliyordunuz 60 sene önce ciğerci babam bana ATATÜRK'ü anlatırdı ben de şimdi çocuklarıma anlatıyorum. Bu nesiller boyu böyle devam edecek merak etmeyin.!" dedi.





