İbrahim Tatlıses'e hakim ve avukat kızına iftiradan tazminat

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetimiyle ilgili, Arif Sağ ve ekibi ile İbrahim Tatlıses’in de yer aldığı grup arasındaki 2014'te yaşanan tartışmalar mahkemeye taşındı. İstanbul 1. Fikri Sinai Haklar Mahkemesi Hakimi Hazal Zengingül de davacı Ali Haydar Timisi, davalısı MESAM olan bir dosyada ihtiyati tedbir kararı vermişti.

KARARI TWEETLERİYLE ELEŞTİRDİ

İbrahim Tatlıses, bu kararı eleştirdi. Tatlıses MESAM’ın danışman hukukçusu avukat Aslı Aslan’ın, 3. Fikri Sinai Hukuk Mahkemesi Hakimi Habibe Aslan’ın kızı olması nedeniyle böyle bir karar verildiğini iddia etti. Tatlıses attığı 3 tweette, “Durdurma kararı aldık. Alabilirler neden alamasınlar ki? Fikri Sınai Mahkemesinden almışlar. Fikri Sınai Hakimi Habibe Aslan. Kızı da MESAM’ın avukatı Aslı Aslan. Nasıl almasınlar ortada bir kurul kararı var nedir bu başkan artık biz sizi istemiyoruz. Gidin, Yeteeeer!! Yani tüm müzik insanları adına diyorum ki usta, yedik kaz etinden doyduk lezzetinden. Artık bu ülkede hatırla gönülle yapılan işler bitti” şeklindeki paylaşımda bulundu.