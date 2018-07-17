MAGAZİN

İbrahim Tatlıses'e hakim ve avukat kızına iftiradan tazminat

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.07.2018 11:52 | Son Güncelleme

İstanbul Adliyesi’nde görev yapan hakim Habibe Aslan ve avukat kızı Aslı Aslan’a iftira attığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davadan beraat eden türkücü İbrahim Tatlıses, hukukçu anne-kıza 5'er bin TL'den 10 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum oldu.

İbrahim Tatlıses'e hakim ve avukat kızına iftiradan tazminat

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetimiyle ilgili, Arif Sağ ve ekibi ile İbrahim Tatlıses’in de yer aldığı grup arasındaki 2014'te yaşanan tartışmalar mahkemeye taşındı. İstanbul 1. Fikri Sinai Haklar Mahkemesi Hakimi Hazal Zengingül de davacı Ali Haydar Timisi, davalısı MESAM olan bir dosyada ihtiyati tedbir kararı vermişti.

KARARI TWEETLERİYLE ELEŞTİRDİ

İbrahim Tatlıses, bu kararı eleştirdi. Tatlıses MESAM’ın danışman hukukçusu avukat Aslı Aslan’ın, 3. Fikri Sinai Hukuk Mahkemesi Hakimi Habibe Aslan’ın kızı olması nedeniyle böyle bir karar verildiğini iddia etti. Tatlıses attığı 3 tweette, “Durdurma kararı aldık. Alabilirler neden alamasınlar ki? Fikri Sınai Mahkemesinden almışlar. Fikri Sınai Hakimi Habibe Aslan. Kızı da MESAM’ın avukatı Aslı Aslan. Nasıl almasınlar ortada bir kurul kararı var nedir bu başkan artık biz sizi istemiyoruz. Gidin, Yeteeeer!! Yani tüm müzik insanları adına diyorum ki usta, yedik kaz etinden doyduk lezzetinden. Artık bu ülkede hatırla gönülle yapılan işler bitti” şeklindeki paylaşımda bulundu.

HAKİMDEN İFTİRA DAVASI

Hakim Habibe Aslan, Tatlıses’e hakimlik ve insani değerlerini, kişiliğini, tarafsızlığını ve adilliğini tartışmaya açarak kendisine iftira attığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Hakim Habibe Aslan kendisi ve kızı için de 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Kararı kendisinin vermediğini belirten Hakim Habibe Aslan kızının da söz konusu dava dosyasında davacı ve MESAM'ı temsil etmediğini belirtti.

401 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Tweetlerin atıldığı tarihte Tatlıses'in 401 bin takipçisi olduğu belirtilen dilekçede, tweetlerin haber sitelerinde kullanılmasıyla milyonlarca kişiye ulaştığı yer aldı. Tatlıses'in kararı verenin Habibe Aslan, MESAM'ın avukatının da Aslı Aslan olup olmadığını araştırmadan itham ettiği anlatıldı.

CEZA ALMADI MANEVİ TAZMİNATA MAHKUM OLDU

Tatlıses, hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davadan geçtiğimiz yıl beraat etti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen tazminat davasının önceki gün görülen duruşmasında ise mahkeme kararını açıkladı. Taraf avukatlarının katıldığı duruşmada İbrahim Tatlıses'in attığı tweetlerin hakim Habibe Aslan ve avukat kızı Aslı Aslan'ın kişilik haklarına saldırı olduğunu belirten mahkeme, İbrahim Tatlıses'e tazminat ödemeye mahkum etti. Mahkeme İbrahim Tatlıses'in hukukçu anne-kıza 5'er bin TL'den toplam 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

PARTNERBunu biliyor musunuz? Hilalin iki ucunu hayali bir çizgiyle... Bunu biliyor musunuz? Hilalin iki ucunu hayali bir çizgiyle...
Aref Ghafouri'nin sağlık durumu nasıl? Aref Ghafouri'nin sağlık durumu nasıl?
Ceren Hindistan hapis mi yatacak? Mahkemeden flaş kararCeren Hindistan hapis mi yatacak? Mahkemeden flaş karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ibrahim tatlıses ibo

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Ahmet Kural eski sevgilisi Sıla'yı yeniden takibe aldı!

Ahmet Kural eski sevgilisi Sıla'yı yeniden takibe aldı!

Koray Aydın: Muharrem İnce'nin sözleri İYİ Parti'ye oy kaybettirdi

Koray Aydın: Muharrem İnce'nin sözleri İYİ Parti'ye oy kaybettirdi

İlginizi Çekebilir

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aref Ghafouri'nin sağlık durumu nasıl?

Aref Ghafouri'nin sağlık durumu nasıl?

Ceren Hindistan hapis mi yatacak? Mahkemeden flaş karar

Ceren Hindistan hapis mi yatacak? Mahkemeden flaş karar

Demet Akalın kızı Hira’yı bagaja koydu!

Demet Akalın kızı Hira’yı bagaja koydu!

Sinem Gedik ve İntizar gündeminden sonra Mustafa Ceceli'ye şok!

Sinem Gedik ve İntizar gündeminden sonra Mustafa Ceceli'ye şok!

Kerimcan Durmaz mafyaya şikayet etmiş! Soruşturmada adı geçiyor!

Kerimcan Durmaz mafyaya şikayet etmiş! Soruşturmada adı geçiyor!

Yağmur Aşık'ın darp davasında yeni gelişme

Yağmur Aşık'ın darp davasında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.