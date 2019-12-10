İbrahim Tatlıses eski eşine kefil oldu: Bizde şeref her şeyden önce gelir

Eski eşi Ayşegül Hanım hakkında yapılmış bir mekan kiraladığı ancak sözleşme kurallarına uymadığı ve kirayı vermediği şeklindeki paylaşımlara denk gelen İbrahim Tatlıses bu konuyu aydınlatmak üzere Instagram hesabı üzerinden uzunca bir metin paylaştı.

Söz konusu kiralama olayının yaşandığını ancak iddia edildiği gibi ortada kirayı vermeme gibi bir durum söz konusu olmadığını tam tersine iade edilmesi gereken kira paraları olduğunu söyleyen Tatlıses şu paylaşımda bulundu:

'YALNIZ DEĞİL ARKASINDA BEN VARIM'

“Ayşegül Hanım'la, kızım Elif Ada'mın annesi olması dışında çok uzun bir geçmişimiz vardır. Ben Ayşegül Hanım'ın karakterini de, iş disiplinini de, duruşunu da çok iyi bilirim ve kendisine kefilimdir. Ama gelin görün ki; insanlar yıllardır üzerimizden prim yapmaktan bıkmadılar usanmadılar. İnsanlara çamur atmak, iftira atmak ne kadar kolay oldu ama artık kimse bunlara prim vermiyor. Kimsenin haddine değil bu hareketler! Bunun mahkemesi var, adaleti var. Bu iftiranın bedelini hukuki yollarla ödetiriz. Gerisini, iftira atarak ünlü olmaya çalışan zavallılar düşünsün! Ayşegül Hanım yalnız değildir! Arkasında ben varım, ailesi var, sevenlerimiz var! Son olarak her zaman söylediğim gibi yel kayadan toz alır diyorum, kızımın anası Ayşegül Hanımın açıklamalarına imzamı atıyorum. Saygılarımla.