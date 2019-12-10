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İbrahim Tatlıses eski eşine kefil oldu: Bizde şeref her şeyden önce gelir

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 10:28 | Son Güncelleme

Yaşantısını İzmir'de sürdüren İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım üzerinden eski eşini dolandırıcılıkla suçlayan bir hesap sahibine dikkat çeken suçlamalarda bulundu.

İbrahim Tatlıses eski eşine kefil oldu: Bizde şeref her şeyden önce gelir

Eski eşi Ayşegül Hanım hakkında yapılmış bir mekan kiraladığı ancak sözleşme kurallarına uymadığı ve kirayı vermediği şeklindeki paylaşımlara denk gelen İbrahim Tatlıses bu konuyu aydınlatmak üzere Instagram hesabı üzerinden uzunca bir metin paylaştı.

Söz konusu kiralama olayının yaşandığını ancak iddia edildiği gibi ortada kirayı vermeme gibi bir durum söz konusu olmadığını tam tersine iade edilmesi gereken kira paraları olduğunu söyleyen Tatlıses şu paylaşımda bulundu:

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'YALNIZ DEĞİL ARKASINDA BEN VARIM'

“Ayşegül Hanım'la, kızım Elif Ada'mın annesi olması dışında çok uzun bir geçmişimiz vardır. Ben Ayşegül Hanım'ın karakterini de, iş disiplinini de, duruşunu da çok iyi bilirim ve kendisine kefilimdir. Ama gelin görün ki; insanlar yıllardır üzerimizden prim yapmaktan bıkmadılar usanmadılar. İnsanlara çamur atmak, iftira atmak ne kadar kolay oldu ama artık kimse bunlara prim vermiyor. Kimsenin haddine değil bu hareketler! Bunun mahkemesi var, adaleti var. Bu iftiranın bedelini hukuki yollarla ödetiriz. Gerisini, iftira atarak ünlü olmaya çalışan zavallılar düşünsün! Ayşegül Hanım yalnız değildir! Arkasında ben varım, ailesi var, sevenlerimiz var! Son olarak her zaman söylediğim gibi yel kayadan toz alır diyorum, kızımın anası Ayşegül Hanımın açıklamalarına imzamı atıyorum. Saygılarımla.

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'SIRF PİSLİĞİNİZE BULAŞMAMAK İÇİN...'

Babasının avukat olmasına güvenen, avukatlığın, kanundan üstün olduğunu düşünen Gülnihal Arıkan isimli şahıs! Ofisinizi tutayım diye araya aracı koyarak bana ulaştınız. Daha ofis olarak kullanacağım dairenize kontratı yaptığım gün 4 aylık peşin verdim. Aynı hafta eşyalarım oraya sığmayınca çıktım, AVM’ nin tutanaklarında da mevcut giriş çıkışım! Siz de imza attınız onay verdiniz çıkışıma. Daha benim kontratımı fesh etmeden başka kiracıyla kontrat yapıp, parasını aldınız! Yaptığınız suç, o zaman benim paramı verin deyince de tehdit etmeye başladın! Parayı geri vermemek için 50 tane çirkeflik yapıp, babanla tehdit ettin sustum! Sırf pisliğinize bulaşmamak için! Yetmedi bir haftaya karşılık 3 aylık kiranın üstüne yattınız sustum! Yine çirkefinize bulaşmamak için! Madem haklıydın baban da avukat geçen kış şikayetçi olsaydın şimdi benim yaptığım gibi! Elimde her türlü evrak, belge ve dekont, şahitlerimle beraber var! Hepsi savcılığa verildi. Bakalım kim kimi dolandırmış!

Bu yaptığını da sineye çekerim sandın herhalde ama yanıldın! Bizde onur gurur şeref her şeyden önce gelir!”

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Anahtar Kelimeler:
ibrahim tatlıses Ayşegül Yıldız dolandırıcılık instagram

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
neden demiyorsun peki aysegul hanim bursada degil vs ? bence bu olay gercek ve boyle gercek olan olaylarda direk berilen tepki pirim. hakkini arayip ses cikarmak sanatcilarin gozunde prim olmus yzik sana ibo kantin varsa ispatla
kendisi farklı mı ki kefil oluyor. yalancının şahidi şıracı..eski haberleri karıştırın bulursunuz.. oteline eşya alıp parasını ödemediğini vs vs vs..
sana kim kefıl ıbo
Len tüh ben yazacaktım adamm kefil yaa kefil cık cık cık
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