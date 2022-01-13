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İbrahim Tatlıses eski sevgilisi Gülçin Karakaya'yı sildi! Karşılık bulamayınca...

13.01.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses ve eski sevgilisi tarafından Gülçin Karakaya arasında ipler gerildi. İbrahim Tatlıses eski sevgilisiyle barışmak istedi ama karşılık bulamayınca sinirlendi. Karakaya nispet fotoğrafları paylaşınca İbo kendini tutamadı.

İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile ayrıldı. İkilinin arasında yaşananlar gündem oldu. İbrahim Tatlıses imalı paylaşımlar yapınca bu paylaşımların kendisine nispet yapan eski sevgilisine olduğu iddia edildi.

İbo Twitter'dan "Bazıları da vardır ki hiçbir şey yaşatmamışsa onları ne yapacaksın mesela? Ya hepten sileceksin ya da hiç anmayacaksın! Çünkü onlar anılmaya bile değmezler. İşte Allah insanları onlardan etmesin hele nankör hiç etmesin!" mesajını paylaştı. 2. Sayfa'nın iddiasına göre İbrahim Tatlıses Gülçin Karakaya ile barışmak için eski aşkını aradı ama yanıt alamadı.

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Hatta eski sevgili telefonlara bakmadığı gibi bir de nispet paylaşımları yaptı. Bu paylaşımlar ise İbrahim Tatlıses'i kızdırdı. Bunun sonrasında ise Tatlıses bu göndermeli mesajları attı.


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Anahtar Kelimeler:
Gülçin Karakaya İbrahim Tatlıses
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