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İbrahim Tatlıses gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz beklediğini açıkladı! "Bebeklerden biri..."

26.07.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında sevgilisi Yasemin Şefkatli ievlenmişti. İbrahim Tatlıses gelinin hamile olduğunu açıkladı. Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebek beklediğini de söyledi.

İbrahim Tatlıses 10. kez dede olacağının haberini alınca çok mutlu oldu. Gelin Yasemin Şefkatli'nin 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses'in 2021 yılında evlendiği Yasemin Şefkatli aileye güzel haberi verdi.

İbrahim Tatlıses, Beyaz Magazin programına açıklama yaptı. Yasemin Şefkatli, ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini göstermiş...

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İbrahim Tatlıses açıklamasında "Yasemin, ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz" dedi.

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İbrahim Tatlıses sevgilisi tuna haber

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