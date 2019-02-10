İbrahim Tatlıses ‘hiç de sevmem’ notunu düştü

Her ne kadar sosyal medya hesabı üzerinden İzmir’de bulunan mekanına gelen müşterileri ile çektirdiği fotoğrafları paylaşsa da Tatlıses’in selfie çektirmekten hoşlanmadığı bilinen bir gerçek…

Zaman zaman oğlu İdo ile bu tarz paylaşımlar yapan Tatlıses’in, bir elin parmağını geçmeyen selfielerine bir yenisi daha eklendi. Ayşegül Yıldız ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada ile selfie çeken İbrahim Tatlıses bu fotoğrafı hesabından paylaştı ve altına da: “Kızımla İzmir’de selfi… Hiç de sevmem; bu selfi melfiyi…” yazdı. Minik kızın annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmazken bu benzerlikle ilgili çok sayıda yorum geldi.



