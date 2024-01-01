İbrahim Tatlıses'i ağlatan sürpriz! Gözyaşlarına hakim olamadı!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses dün akşam Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. 2024'e sahnede 'merhaba' diyen Tatlıses sahne performanslarıyla Kıbrıs'ı adeta yaktı geçti.

13 yıl aranın ardından Kıbrıslı hayranlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses ise "2024'e girerken sizinle burada buluşuyor olmaktan çok mutluyum. Sağlık, mutluluk her zaman sizinle olsun" ifadelerini kullandı.

Sanatçı; 'Yalnızım Dostlarım', 'Bebeğim', 'Adana’ya Gidek Mi', 'Mavi Mavi' şarkılarını seslendirdi.

Sanatçıya ekibinden bir de sürpriz vardı. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in ekibi ona sürpriz yaparak doğum gününü sahneden sonra kutladı.

Ekip arkadaşlarının anlamlı sürprizi karşısında duygusal anlar yaşayan türkücü , gözyaşlarını tutamadı.





