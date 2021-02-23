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  4. İbrahim Tatlıses, İbo Show'un başarısını kutlamak için 500 kilo çiğ köfte dağıttı!

İbrahim Tatlıses, İbo Show'un başarısını kutlamak için 500 kilo çiğ köfte dağıttı!

23.02.2021 00:03 | Son Güncelleme:
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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses yaptığı İbo Show'un başarısından dolayı, Bodrum'da başta kamu çalışanları olmak üzere vatandaşlara 500 kilo çiğ köfte dağıttı. Hayranlarıyla bir araya gelen Tatlıses'e arkadaşı Gülçin Karakaya (25) da eşlik etti.

Bodrum Bitez Mahallesi'nde bulunan çiğ köfte işletmesine gelen türkücü İbrahim Tatlıses, yaptığı televizyon programındaki başarısından dolayı başta kamu çalışanları olmak üzere vatandaşlara 500 kilogram çiğ köfte dağıttı.

ibo

Sabah saatlerinde İzmir'den arkadaşı Gülçin Karakaya ile yola çıkan Tatlıses, hayranlarıyla bir araya geldi. İşletmenin önünde türkü söyleyen Tatlıses'e sevenleri de eşlik etti. Keyifli dakikalar yaşayan Tatlıses'in bu anlarını hayranları çektiği fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

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