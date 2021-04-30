İbrahim Tatlıses'in acı günü

Snob Magazin'in özel haberine göre; 69 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Adıyaman'da yaşayan dayısı Emin Dadak hayatını kaybetti.
Dadak'ın yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Dayısının ölüm haberini alan Tatlıses'in büyük bir üzüntü yaşadığı öğrenildi. Ünlü türkücü, vefat etmeden önce dayısıyla sık sık telefonda görüşüyürdu.
İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz kasım ayında 'İbo Show' ile yeniden ekranlara dönmüştü. 2011 yılında Maslak'ta silahlı saldırıya uğrayan Tatlıses'in yıllar sonra sağlığına kavuşup ekranlara dönmesi sevenlerini mutlu etmişti.
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