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İbrahim Tatlıses'in acı günü

30.04.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, aldığı acı haberle sarsıldı. Tatlıses, dayısını kaybetti.

İbrahim Tatlıses'in acı günü

Snob Magazin'in özel haberine göre; 69 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Adıyaman'da yaşayan dayısı Emin Dadak hayatını kaybetti.

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Dadak'ın yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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Dayısının ölüm haberini alan Tatlıses'in büyük bir üzüntü yaşadığı öğrenildi. Ünlü türkücü, vefat etmeden önce dayısıyla sık sık telefonda görüşüyürdu.
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İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz kasım ayında 'İbo Show' ile yeniden ekranlara dönmüştü. 2011 yılında Maslak'ta silahlı saldırıya uğrayan Tatlıses'in yıllar sonra sağlığına kavuşup ekranlara dönmesi sevenlerini mutlu etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
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