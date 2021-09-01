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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan yaza veda pozları

01.09.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ayşegül Yıldız yaza veda pozlarıyla hayranlarından beğeni topladı.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan yaza veda pozları

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kızı Elif Ada ile sık sık anne-kız pozlarını yayınlayan Ayşegül Yıldız yazı Bodrum'da geçirdi.

Yazın bitmesiyle Bodrum'dan dönecek olan Yıldız tatile doyamadı. Bodrum'dan kopamayan Ayşegül Yıldız "Maşallah deyin" notuyla tatil pozlarını paylaştı. Mayolu pozlarını üst üste paylaşan Yıldız hayranlarının da dikkatini çekti.

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"Sezonu kaparken" notuyla paylaşılan pozlara beğeni yağdı.

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YENİ PROJE İÇİN HAZIRLANIYOR

Ayşegül geçtiğimiz günlerde, "1-2 gün içerisinde yeni televizyon projem belli olacak. Gündüz kuşağında program sunacağım. Hangi kanalda olacağımı şimdi söyleyeceğim ama dört büyük kanaldan biri olacak" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses
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