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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız derin yırtmaçlı eteğiyle göz kamaştırdı

16.12.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ayşegül Yıldız’ın derin yırtmaçlı eteğiyle yaptığı kombini takipçilerinden tam puan aldı.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız derin yırtmaçlı eteğiyle göz kamaştırdı

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ile yaptığı evlilikle tanınan Ayşegül Yıldız, kusursuz fiziğiyle büyük beğeni topluyor. Yıldız, Instagram hesabından paylaştığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF OLARAK KULLANIYOR

İbrahim Tatlıses’le olan evliliğinden Elif Ada adından bir kızı olan Ayşegül Yıldız, ünlü şarkıcıdan boşandıktan sonra memleketi Bursa’ya dönerek eğitimini aldığı mimarlık ofisi açtı. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’a döneceğinin sinyalini veren Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses ile sık sık bir araya geliyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ayşegül Yıldız, son paylaşımlarıyla da göz kamaştırdı.

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Derin yırtmaçlı siyah kombiniyle poz veren Ayşegül Yıldız’ın paylaşımı binlerce beğeni topladı. Yıldız pozunu, “Güven, tehlikeli bir oyundur… Kimle oynadığınıza dikkat edin…!” notuyla paylaştı.

İbrahim Tatlıses ve eski eşi Ayşegül Yıldız Bodrum'daİbrahim Tatlıses ve eski eşi Ayşegül Yıldız Bodrum'da


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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses
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