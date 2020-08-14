MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız fit vücuduyla dikkat çekti

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız fit vücuduyla dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 10:27 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız kızı Elif Ada ile birlikte tatil yapmak için Bodrum'u seçti. Önceki gün bir plajda kızı ile denize girerken görüntülenen Yıldız'ın fit fiziği gözlerden kaçmadı.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız fit vücuduyla dikkat çekti

Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada ile birlikte tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı. Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; geçtiğimiz gün Türkbükü'nde bir plajda görüntülenen Yıldız, tüm gün boyunca kızı ile güneşin keyfini çıkardı.
2772461_fd67e7f43ea43cf755558fb083e6339e_640x640

Ayşegül Yıldız bir ara kızı ile şakalaştıktan sonra serin sulara daldı. Yıldız ve Elif Ada'nın keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.

2772461_f8ef80d3523dac967b8a024cc46f26d2_640x640
Bir süre kızı ile yüzen Ayşegül Yıldız, daha sonra güneşlenmek üzere şezlonga doğru ilerledi. Bir çocuk annesi olan Yıldız, düzgün fiziğiyle görenleri kendine hayran bıraktı. Formda görüntüsü ile dikkat çeken Ayşegül Yıldız, tüm bakışları üzerinde topladı.

2772461_3adbf550e96d9f4361343bbb34fb1b70_640x640
Öte yandan İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız 2011'de dünya evine girmişti. Bu evlilikten Elif Ada isminde kızları olan ikili, 2013 yılında boşanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez! Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
Göğüs implantları çıktı güzel haberi duyurduGöğüs implantları çıktı güzel haberi duyurdu
Masterchef’i salladılar! 'İyi ki geldiniz'Masterchef’i salladılar! 'İyi ki geldiniz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan skandal açıklama: Çok büyük bir ödün
ABD Başkanı Trump'tan skandal açıklama: Çok büyük bir ödün
Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den açıklama!
Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 16 üniversiteye rektör ataması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 16 üniversiteye rektör ataması
İddialı yarışmacı MasterChef'ten ayrıldığını açıkladı! "Burası kurtlar sofrası..."
İddialı yarışmacı MasterChef'ten ayrıldığını açıkladı! "Burası kurtlar sofrası..."
Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Sağanak yağış geliyor
İstanbul'dan acı haber geldi! Yaralı polis memuru şehit düştü
İstanbul'dan acı haber geldi! Yaralı polis memuru şehit düştü

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Survivor Evrim'den Mert itirafı! 'Her şey olur’
Survivor Evrim'den Mert itirafı! 'Her şey olur’
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Aamir Khan'a sürpriz! Kardeşi hediye etti...
Aamir Khan'a sürpriz! Kardeşi hediye etti...
Özel mesajları ifşa oldu! Nihat Doğan çılgına döndü
Özel mesajları ifşa oldu! Nihat Doğan çılgına döndü
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Burçin Terzioğlu’ndan Sinem Kobal’a duygusal doğum günü mesajı!
Burçin Terzioğlu, Sinem Kobal’ı unutmadı
İrem Derici'den iki yıl sonra sürpriz klip!
İrem Derici'den iki yıl sonra sürpriz klip!
Oğulcan Engin’den sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’na aşk iltifatı!
Oğulcan Engin sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’nu iltifata boğdu
Göğüs implantlarını çıkarttıran Chrissy Teigen üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu
Göğüs implantları çıktı güzel haberi duyurdu
Aslıhan Karalar'ın annesi şaşkına çevirdi! Ablası gibi...
Aslıhan Karalar'ın annesi şaşkına çevirdi! Ablası gibi...
Alessandra Ambrosio'da üstsüz paylaşım! 'Dertlerim suya karıştı'
Üstsüz paylaşım! 'Dertlerim suya karıştı'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.