İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız spor salonunda paylaştı

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Elif Ada ile sık sık anne-kız pozlarını yayınlayan Yıldız bazen de iddialı tercihleriyle pozlar veriyor.

Ayşegül Yıldız son olarak taytını giydi, spor salonuna gitti. Spor salonundan pozlarını paylaşan Yıldız'ın fiziği dikkatlerden kaçmadı.

Yıldız güne hızlı başladığını söyleyerek spor salonunda matın üzerine uzanıp poz vermeyi de ihmal etmedi.

Yıldız sporda yorulduğunu da söyledi. Tatlıses'in eski eşine ise "Yaş aldıkça güzelleşiyor" yorumları geldi.

