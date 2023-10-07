İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda poz! İkizler göründü...

2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Yasemin Şefkatli- İdo Tatlıses çifti, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Hamileliğin ilk aylarında çok zorlandığını ifade eden ve ikiz annesi olmaya hazırlanan Şefkatli, geçtiğimiz aylarda iki oğlu olacağını duyurmuştu.

Şimdilerde 5 aylık hamile olan Şefkatli, karnı burnunda yeni pozunu takipçileriyle paylaştı. Heyecanı günden güne artan ünlü ismin göbeğinin belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

"YERLERDE SÜRÜNDÜĞÜM BİR ÜÇ AY GEÇTİ"

Öte yandan Yasemin Şefkatli, tüp bebek tedavisi gördüğü iddialarına açıklık getirmişti.

Serum alırken çektiği bir fotoğrafı paylaşan ünlü isim, "Zorlu geçen bir maratonun sonuna gelmiş gibiyim, umarım toparlıyorumdur. Ama gerçekten serumlarla beslendiğim, yerlerde süründüğüm bir üç ay geçti. Her şeye bin şükür tabii. Bir de yanlış bilinen ve çok mesaj aldığım bir konuya da cevap vermiş olayım; tüp bebek tedavisi görmedim. Bize de sürpriz oldu, her ne kadar aklımızda olsa da. Bu tedaviyi olsaydım sizinle sürecimi paylaşırdım, merak etmeyin. Hepinizi çok öpüyorum" demişti.

