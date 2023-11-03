İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda pozlar! Beğeni butonu çöktü

Derya Tuna-İbrahim Tatlıses çiftinin oğulları İdo Tatlıses ile 2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

Hamileliğin ilk aylarında çok zorlandığını söyleyen ve ikiz annesi olmak için hazırlanan Şefkatli, geçtiğimiz aylarda iki oğlu olacağını duyurmuştu. Şimdilerde 6 aylık hamile olan Şefkatli, karnı burnunda yeni pozlarını "Hafta arasından selamlar" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Heyecanı günden güne artan ünlü ismin göbeğinin iyice belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı. Ünlü ismin son paylaşımları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yasemin Şefkatli'ye sosyal medyada; 'En güzel anne', 'Hamilelik bu kadar mı yakışır?', 'Karnın kocaman olmuş maşallah', 'Aşırı cool anne' gibi yorumlar yapıldı.







