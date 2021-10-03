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İbrahim Tatlıses'in işleri açıldı! Alacağı ücret şoke etti

03.10.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süre sonra konser vererek gündeme gelen İbrahim Tatlıses, Belarus’ta vereceği konserler için milyon dolarlık anlaşma yaptı. Sanatçı, 5 konser karşılığında tam 3 milyon dolar alacak.

İbrahim Tatlıses'in işleri açıldı! Alacağı ücret şoke etti

İbrahim Tatlıses sahnelere döndü! 2011 yılında başından vurulan ve uzun süre tedavi gören Tatlıses, yıllar sonra ilk konserini 23 Eylül’de Kuruçeşme Açıkhava’da vermişti. Tatlıses gece için servet harcamıştı.

İbrahim Tatlıses'ın o konserlerden sonra kısmeti açıldı. İbrahim Tatlıses, Belarus’un başkenti Minsk’teki ünlü bir otelde ve yılbaşında olmak üzere beş konser verecek.

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Ünlü isim dört konser için 500’er bin dolar, yılbaşı konseri için de 1 milyon dolar alacak. Tatlıses, Belarus konserlerinden toplamda 3 milyon dolar (26.6 milyon lira) kazanacak.

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İbrahim Tatlıses
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