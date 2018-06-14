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İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.06.2018 09:09 | Son Güncelleme

İBB Meclisi, Mahmutbey'deki üst geçide "İbrahim Tatlıses Üst Geçidi" ismi verilmesini oy çokluğuyla kabul etti.

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses tarafından yıllar önce yapılan ve kendi adını taşıyan ancak daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Alt Yapı Hizmetleri Müdürlüğünce yıkılan geçidin yerine inşa edilen yenisine sanatçının ismi verildi.

İBRAHİM TATLISES ÜST GEÇİCİ OLDU

İBB Meclisinde, Harita ile Kültür ve Sanat Komisyonu ortak raporunda Mahmutbey gişelerinin 15-20 metre ilerisinde yeni yapılan üst geçide, "İbrahim Tatlıses Üst Geçidi" adının verilmesi talep edildi.

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OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Meclis toplantısında söz konusu üst geçidin yıkılarak yenisinin yapıldığı ve eski adı "İbrahim Tatlıses Üst Geçidi" olan yapıya yine aynı ismin verildiği, tabelalarının da monte edildiği, ancak yenisinin isimlendirilmesiyle ilgili alınmış herhangi bir İBB meclis kararının olmadığı ifade edildi. Bunun üzerine üst geçidin "İbrahim Tatlıses Üst Geçidi" olarak isimlendirilmesine ilişkin talep, karara bağlanmak üzere görüşüldü. Yapılan oylamada, CHP'li üyelerin muhalefetine rağmen İBB Meclisi, yeni üst geçide Tatlıses'ın adının verilmesini oy çokluğuyla kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
ibrahim tatlıses üstgeçit mahmutbey

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