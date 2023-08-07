Cinsiyet değiştirerek bambaşka biri olmuştu! Bomba iddia: Mika Raun şimdi de ses estetiği oldu

Mika Raun Can sosyal medya paylaşımlarıyla ünlendikten sonra cinsiyet değiştirdi. Pek çok estetik operasyon geçiren fenomen adeta kendini baştan yarattı.

Ayda 50 bin lira harcadığını itiraf etmesiyle de gündeme gelen Mika Raun değişimi sonrası bazı skandallar paylaşımlara da imza atmıştı. Gündemden düşmeyen fenomen şimdi de 'Her şeyi değiştirebilirsiniz' notuyla yaptığı paylaşımla olay oldu.

Alışılandan farklı sesi dikkatlerden kaçmayan Mika Raun'un ses değiştirme ameliyatı olduğu iddia edildi.

Fenomenin paylaşımını görenler "Sonunda sesini de değiştirdi", "Oha ses estetiği mi?", "Mika'dan geriye bir şey kalmadı" yorumlarında bulundu.