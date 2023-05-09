İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan iddialı seçim! Dekoltesiyle dikkat çekti

Son dönemde hem sesiyle hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren İbrahim Tatlıses'ın kızı Dilan Çıtak sosyal medyada oldukça aktif.

Son olarak "İbrahim Tatlıses'in kızı olmanın ayrıcalığı" yorumunda bulunulmasına kızan genç şarkıcı bu yoruma "Başarı yeteneğin gölgesidir. Er ya da geç hak ettiği yere mutlak bir gün gelir. Yani kimsenin soyadı ve soy bağı tek başına yeterli değildir başarıya ulaşmasına" diyerek tepki göstermişti.

İddialı tarzıyla da dikkat çeken Çıtak yine bacak dekoltesiyle beğeni topladı.

İbrahim Tatlıses'in kızı derin bacak dekoltesi ve alttan açtığı gömleğinin düğmeleriyle hayranlarından tam not aldı.



