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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak yatak pozuyla dikkat çekti! Kocası bakın ne yazdı

07.09.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Çıtak minicik şortunu giyip yatakta poz verdi. Çıtak'a ilk yorum ise eşi Levent Dörter'den geldi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak son dönemde güçlü sesi ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan şarkıcı başarısının babasının gölgesinde kalmasından rahatsızdı.

"İbrahim Tatlıses'in kızı" olarak anıldığı için rahatsız olan Çıtak "Yeter ya sayenizde bu ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum. Çünkü size iyi insan olsam da iyi ses olsam da yaranılmaz. Bırakın artık salın beni ya. Babam ayrı ben ayrı biz böyle iyiyiz çok mutluyuz. Babam koca bir ses ve bu işin şahı" diyerek isyan etmişti.

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"ZAYIFLAMA SIRRINI AÇIKLA"

Bu sözlerle dikkat çeken Çıtak son dönemde ise paylaşımlarıyla ön planda. Bir hayli zayıflayan Dilan Çıtak sosyal medyada mini şortuyla pozunu paylaştı.

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Yatak pozuna ilk yorum ise eşi Levent Dörter'den geldi. Dilan Çıtak'ın kocası bu iddialı poza "Zayıflama sırrını bize de açıkla" yazdı. Şarkıcı ise "Önce sen açıkla" yanıtını verdi.

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