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İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada kocaman oldu! Gören herkes aynı şeyi söyledi! 'Babasının kopyası'

28.08.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada Tatlıses, artık büyüdü ve kocaman oldu. Sosyal medya hesabından zaman zaman annesi ve babasıyla pozlarını paylaşan Elif Ada'nın paylaşımları büyük ilgi görüyor. İbrahim Tatlıses ve Elif Ada'nın pozlarına beğeni ve yorum yağıyor.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında evlenmişti. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız kızları Elif Ada Tatlıses'i evliliklerinin ikinci yılında kucaklarına almışlardı. Tatlıses'in en küçük çocuğu olan Elif Ada annesi Ayşegül Yıldız ile yaşıyor.

Sık sık babasının yanına da giden Elif Ada Tatlıses sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem oluyor. Şimdilerde 11 yaşında olan Elif Ada'nın babası ve annesiyle pozlarına beğeni ve yorum yağıyor.

Elif Ada babasu

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'yı görenler 'Babasının kopyası', 'Tıpkı babası', 'Babasına ne kadar çok benziyor' gibi yorumlar yapıyorlar.

Elif Ada ANNESİ

Annesinin boyuna ulaşan Elif Ada duru güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor.

Elif Ada babası 2

Büyüdükçe İbrahim Tatlıses'e daha çok benzeyen Elif Ada, yeni yaşını babası ve annesi ile birlikte kutlamıştı.

Elif Ada annesi 2

Tatlıses'in kızı Elif Ada'nın büyüdükçe babasına daha çok benzemesi de gözlerden kaçmadı.

Elif Ada babası 3

İzmir'de yaşayan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, eski eşi Ayşegül Yıldız'dan olan kızı Elif'in üzerine titriyor.

elif ada babası 4

elif ada annesi ve babasu

ELİF ADA BABASI 6

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Ayşegül Yıldız Elif Ada İbrahim Tatlıses elif ada tatlıses yaşında

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