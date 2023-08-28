İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada kocaman oldu! Gören herkes aynı şeyi söyledi! 'Babasının kopyası'

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında evlenmişti. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız kızları Elif Ada Tatlıses'i evliliklerinin ikinci yılında kucaklarına almışlardı. Tatlıses'in en küçük çocuğu olan Elif Ada annesi Ayşegül Yıldız ile yaşıyor.

Sık sık babasının yanına da giden Elif Ada Tatlıses sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem oluyor. Şimdilerde 11 yaşında olan Elif Ada'nın babası ve annesiyle pozlarına beğeni ve yorum yağıyor.

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'yı görenler 'Babasının kopyası', 'Tıpkı babası', 'Babasına ne kadar çok benziyor' gibi yorumlar yapıyorlar.

Annesinin boyuna ulaşan Elif Ada duru güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor.

Büyüdükçe İbrahim Tatlıses'e daha çok benzeyen Elif Ada, yeni yaşını babası ve annesi ile birlikte kutlamıştı.

Tatlıses'in kızı Elif Ada'nın büyüdükçe babasına daha çok benzemesi de gözlerden kaçmadı.

İzmir'de yaşayan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, eski eşi Ayşegül Yıldız'dan olan kızı Elif'in üzerine titriyor.