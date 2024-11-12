İbrahim Tatlıses'in o isimle imam nikahı yaptığı iddia edildi! "O kadın donunu bile yıkadı"

İbrahim Tatlıses'in özel hayatında yaşadığı gerilimler bitmiyor. Oğlu, kızı derken sıra yakın dostuna geldi. Tatlıses Metin Cantimur ile dostluğunu bitirdi.

Cantimur ise kendisine köpek göndermesi yapan İbrahim Tatlıses hakkında iddialarda bulundu. Söylemezsem Olmaz programına bağlanan eski dost özel hayat ifşasında bulundu.

Cantimur; “Pandora’nın kutusunu açtırma, bakıcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydığını" ifadesinde bulununca canlı yayın karıştı.

Sunucular şok içinde kalınca İbrahim Tatlıses ise yayına mesajlar gönderdi.

Yorumcu ise "İbrahim Tatlıses bu ithamlara yanıt veriyor, yazdı; kurban olsunlar o kadına donunu bile yıkadı. Sizin donunuzu mu yıkadı o kadın?" dedi.

"İBRAHİM TATLISES'İ TERK ETTİM"

Bu ilginç sözlerden sonra Cantimur ise "Benim mi çamaşır makinesine atıp yıkıyor ben ne bileyim çalışan besleme ben ne bilirim" diyerek şoke etti.



Metin Cantimur bu kadını istemediği için aralarının bozulduğunu açıklayarak "Benim iç çamaşırlarım yıkanıyor evde kim yıkıyor bilmiyorum! Benim hayatımda değil bu kadın. Ben eve geldiği gün 3 ay önce ben evi terk ettim, İbrahim Tatlıses'i terk ettim. 2. gelişinde gittim" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses ise "Maaş almadın öyle mi? Yalan yalan yalan zaten Metin'in hayatı yalan" mesajı attı.