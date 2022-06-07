İbrahim Tatlıses isyan etti: Çekirdek ailemin içine ettiler

İbrahim Tatlıses gerek özel hayatı gerek ekrandaki halleriyle sık sık gündeme geliyor. Son olarak İbrahim Tatlıses gönlünü kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya'ya kaptırmıştı. Ancak çiftin ilişkisi uzun sürmemiş ve Gülçin Karakaya Tatlıses'in barışma teklifini de kabul etmemişti. Tatlıses son dönem oğluyla da sorun yaşamıştı.

İbrahim Tatlıses yaptığı bir açıklamada "Bu saatten sonra kimseye hesap veremem, vereceğimi verdim. Çocuklarımın geleceklerini garantiledim. Kimseye sorumlu değilim. Kafamı dinlemek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Tatlıses'in son paylaşımı da sitem doluydu. Tatlıses sosyal medyadan isyan etti. İbo paylaşımında "İzmir'de çekirdek bir ailem var dedim ailemin içine ettiler o çekirdek aileyi büyütecektim bu saatten sonra kime hesap vereceğim ALLAH’tan başka kimseye, yapacağımı yapmışım herkesin yaşamı hayatı garantide kim sebep olduysa ALLAH da onları bildiği gibi yapsın hakkımı helal etmiyorum" dedi.

İbrahim Tatlıses'in son sözlerinin kime gönderme olduğu bilinmiyor.

