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İbrahim Tatlıses isyan etti: Çekirdek ailemin içine ettiler

07.06.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde kızı Dilan Çıtak'ın nişanını yapan Tatlıses'in sosyal medyadaki isyanı dikkat çekti. İbrahim Tatlıses paylaşımında "İzmir'de çekirdek bir ailem var dedim ailemin içine ettiler" dedi.

İbrahim Tatlıses isyan etti: Çekirdek ailemin içine ettiler

İbrahim Tatlıses gerek özel hayatı gerek ekrandaki halleriyle sık sık gündeme geliyor. Son olarak İbrahim Tatlıses gönlünü kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya'ya kaptırmıştı. Ancak çiftin ilişkisi uzun sürmemiş ve Gülçin Karakaya Tatlıses'in barışma teklifini de kabul etmemişti. Tatlıses son dönem oğluyla da sorun yaşamıştı.

İbrahim Tatlıses yaptığı bir açıklamada "Bu saatten sonra kimseye hesap veremem, vereceğimi verdim. Çocuklarımın geleceklerini garantiledim. Kimseye sorumlu değilim. Kafamı dinlemek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ekran Alıntısı

İbrahim Tatlıses'in son paylaşımı da sitem doluydu. Tatlıses sosyal medyadan isyan etti. İbo paylaşımında "İzmir'de çekirdek bir ailem var dedim ailemin içine ettiler o çekirdek aileyi büyütecektim bu saatten sonra kime hesap vereceğim ALLAH’tan başka kimseye, yapacağımı yapmışım herkesin yaşamı hayatı garantide kim sebep olduysa ALLAH da onları bildiği gibi yapsın hakkımı helal etmiyorum" dedi.

İbrahim Tatlıses'in son sözlerinin kime gönderme olduğu bilinmiyor.

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İbrahim Tatlıses
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