"İbrahim Tatlıses kolluyor" demişti! Hadise, Seren Serengil'den şikayetçi oldu! 3 saat ifade verip Ebru Gündeş'i tanık gösterdi

Ebru Gündeş Hadise'yi Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme getirmiş ve canlı yayında ikilinin arasında geçtiğini iddia ettiği mesajları okumuştu. Serengil'in ağır sözler söylediği Hadise, kendisi hakkında Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiasında bulunan Seren Serengil'den şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Serengil, İstanbul Adalet Sarayı'na giderek Basın Suçları Savcılığı'na 3 saat boyunca ifade verdi.

"EBRU GÜNDEŞ VE AVUKATINI ŞAHİT OLARAK GÖSTERDİK"

Savcılıkta ifade işlemlerinin ardından kısa bir açıklama yapan Seren Serengil, Hadise'nin kendisi hakkında şikayetçi olduğu için ifade vermeye geldiğini söyledi. Serengil, "Hadise suç duyurusunda bulunmuş. Biz de tanıklarımızın isimlerini verdik" diye konuştu.

Basın mensuplarının Hadise'nin ne konuda şikayetçi olduğunu sorması üzerine Seren Serengil, "Reza Zarrab ile yaşadığı yasak aşkla alakalı suç duyurusunda bulunmuş. Biz de Reza Bey'in eski avukatı, Ebru Gündeş ve avukatını şahit olarak gösterdik" ifadelerini kullandı.

