MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "İbrahim Tatlıses kolluyor" demişti! Hadise, Seren Serengil'den şikayetçi oldu! 3 saat ifade verip Ebru Gündeş'i tanık gösterdi

"İbrahim Tatlıses kolluyor" demişti! Hadise, Seren Serengil'den şikayetçi oldu! 3 saat ifade verip Ebru Gündeş'i tanık gösterdi

06.01.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık Hadise'yi hedef alan Seren Serengil 3 saat ifade verdi. Ebru Gündeş'in boşanma nedenleri arasında Hadise'nin Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiasını ortaya atan Seren Serengil, Zarrab'ın eski avukatı ve Ebru Gündeş ile avukatını tanık olarak savcılığa bildirdiğini söyledi.

"İbrahim Tatlıses kolluyor" demişti! Hadise, Seren Serengil'den şikayetçi oldu! 3 saat ifade verip Ebru Gündeş'i tanık gösterdi

Ebru Gündeş Hadise'yi Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme getirmiş ve canlı yayında ikilinin arasında geçtiğini iddia ettiği mesajları okumuştu. Serengil'in ağır sözler söylediği Hadise, kendisi hakkında Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiasında bulunan Seren Serengil'den şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Serengil, İstanbul Adalet Sarayı'na giderek Basın Suçları Savcılığı'na 3 saat boyunca ifade verdi.

3553644_823cc1e1b6593a44e3de8530c92278ac

"EBRU GÜNDEŞ VE AVUKATINI ŞAHİT OLARAK GÖSTERDİK"

Savcılıkta ifade işlemlerinin ardından kısa bir açıklama yapan Seren Serengil, Hadise'nin kendisi hakkında şikayetçi olduğu için ifade vermeye geldiğini söyledi. Serengil, "Hadise suç duyurusunda bulunmuş. Biz de tanıklarımızın isimlerini verdik" diye konuştu.

fgh

Bomba iddia... "İbrahim Tatlıses, Hadise-Reza ilişkisi konuşulurken bana mesaj atıp..." Bomba iddia... "İbrahim Tatlıses, Hadise-Reza ilişkisi konuşulurken bana mesaj atıp..."

Basın mensuplarının Hadise'nin ne konuda şikayetçi olduğunu sorması üzerine Seren Serengil, "Reza Zarrab ile yaşadığı yasak aşkla alakalı suç duyurusunda bulunmuş. Biz de Reza Bey'in eski avukatı, Ebru Gündeş ve avukatını şahit olarak gösterdik" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızlarından şaşırtan karar! "Babamın..."Kızlarından şaşırtan karar! "Babamın..."
Müge Anlı, Sinan’ın cinsel içerikli mesajlarını utanarak okuduMüge Anlı, Sinan’ın cinsel içerikli mesajlarını utanarak okudu
Dünyanın en güzel 100 kadını anketi! Türklerde zirve o isme aitDünyanın en güzel 100 kadını anketi! Türklerde zirve o isme ait
Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Hadise Seren Serengil bitcoin kaç dolar bitcoin kaç tl ethereum kaç dolar kaç dolar kripto paralarda son durum ripple kaç dolar bitcoin kaç bugün bitcoin kaç dolar ethereum kaç söyledi

En Çok Okunan Haberler

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi netleşti

Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi netleşti

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

Vatandaşları rahatlatan açıklama! 'Zam yapmama kararı aldık'

Vatandaşları rahatlatan açıklama! 'Zam yapmama kararı aldık'

Sinan Ateş cinayetinde kritik gelişme! Ormana kaçmaya çalışırken yakalandı

Sinan Ateş cinayetinde kritik gelişme! Ormana kaçmaya çalışırken yakalandı

Erdoğan ve HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu arasında görüşme!

Erdoğan ve HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu arasında görüşme!

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.