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İbrahim Tatlıses Manisa'da tekerlekli sandalyeyle konser verdi: Kaza sonrası hastaneden kaçtım

08.09.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği trafik kazasından 13 gün sonra Manisa'da tekerlekli sandalyeyle konser verdi. Ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan Tatlıses, seslendirdiği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Tatlıses, kaza sonrası hastaneden kaçtığını da söyledi.

İbrahim Tatlıses Manisa'da tekerlekli sandalyeyle konser verdi: Kaza sonrası hastaneden kaçtım

Bodrum’da 26 Ağustos’ta trafik kazası geçiren ve aynı gün tekerlekli sandalye ile sahneye çıkan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bu defa Manisa'da halk konseri verdi. Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne alan Tatlıses için hayranları konser alanını, saatler öncesinden doldurdu.

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HAYRANLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Tatlıses, ayakları sargılı bir şekilde tekerlekli sandalyeye oturarak hayranlarına şarkı söyledi.

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İzleyiciye karşı ayaklarını uzatmak zorunda kaldığından dolayı hayranlarından özür dileyen Tatlıses, “Bugüne kadar haddimi hiç aşmadım, kazadan dolayı böyle biraz hadsizlik oldu ama idare edin. Kusuruma bakmayın” dedi.

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"GECE HASTANEDEN KAÇTIM"

Tatlıses, kaza sonrası hastanede yaşadıklarını anlattı. Tatlıses, "Olaydan 1 buçuk saat sonra baktım bir telefon. Dediler ki ‘Cumhurbaşkanı arıyor’, dedim Allah Allah nereden duymuş. Meğer tüm dünya duymuş, benim haberim yok. Sonra dedi ki ‘Devlet Bey'in de selamı var, geçmiş olsun dileklerini iletiyor' dedi. Allah ikinizden de razı olsun dedim. Bana en büyük moral oldu. Gece hastaneden kaçtım. Niye kaçtım. Yatakları dar abi, 1 metre. Ben ayakları dikeceğim, sabaha kadar yatacağım. Allah Allah, nasıl yatacağım. Hindi gibi oldum, kaçtım direkt eve" dedi.

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Performansıyla beğeni toplayan Tatlıses, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında sahneye çıkan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İbrahim Tatlıses’e konseri için teşekkür ederek, Manisa'nın yöresel ürünlerinin yer aldığı hediye paketini takdim etti.

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İbrahim Tatlıses
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