İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet ve eski sevgilisi Asena ile ilgili soruya kızdı! "Bu konuyu kapatalım"

Bodrum'da kaza geçirip ölümden dönen İbrahim Tatlıses canlı yayına bağlandı. Kazayı haber alan ve olay yerine koşan büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili bir soruya da yanıt veren İbrahim Tatlıses herkesi şoke etti.

Daha önce küs oğluna ateş püsküren İbrahim Tatlıses'in hâlâ sinirinin geçmediği ortaya çıktı. Serengil "Kavgalarınız bitmeyecek mi?" diye sorunca ünlü türkücü "Bitmez ben var olduğum sürece bitmez. Şöhret olmanın bedeli..." yanıtını verdi.

İBRAHİM TATLISES'İ KIZDIRDILAR

Yorumcuların ''Sizin Bodrum'da yaşadığınız trafik kazasının aynısını oğlunuz Ahmet Tatlı yaşasaydı siz de gider miydiniz, küslük devam ediyor mu?" sorusuna Tatlıses şu yanıtı verdi:

"Koşmam dersem yalan söylerim ama en azından artistlik- oyunculuk yapmam. Bu konuyu kapatalım hoş değil!"

ASENA SORUSU

Tatlıses Seren Serengil'in "Asena'ya yazdığınız şarkının adı neydi" deyince de kızdı. İbrahim Tatlıses "İsmini 20 senedir anmadığım insanların adını anmayın Allah aşkına" dedi.



