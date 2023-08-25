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İbrahim Tatlıses sevilen dizideki sahneye dayanamadı! "Aşık olasım geldi"

25.08.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı şarkılarıyla hafızalara kazınan İbrahim Tatlıses şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Twitter hesabından paylaşım yapan Tatlıses'in Ya Çok Seversin dizisiyle alakalı yorumu dikkat çekti. "Aşık olasım geldi" diyen ünlü isim dizi ile ilgili övgü dolu sözler söyledi.

Aramam, Ayağında Kundura, Dom Dom Kurşunu, Bir Kulunu Çok Sevdim gibi başarılı şarkılarla hafızalara kazınan İbrahim Tatlıses sevilen isimler arasında yer alıyor. Twitter hesabını aktif kullanan Tatlıses son paylaşımıyla gündem oldu.

"ÖVGÜ DOLU SÖZLER"

"Ya Çok Seversen’i izliyorum, aşık olasım geldi." diyen İbrahim Tatlıses paylaşımında "Hem güldüm, hem ağladım, hem üzüldüm. Çocukların kıyafetlerini vakfa götürdüğü sahnede çok duygulandım. Senaristi ve bütün ekibi tebrik ediyorum ve alkışlıyorum" sözlerine yer verdi.

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Ünlü isim bir sonraki paylaşımında ise "Ateş ve Leyla... İkisi de çok fena oynuyorlar" dedi.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Ya Çok Seversen dizisinde başrolleri Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor.

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Dizide Ateş karakterine Kerem Bürsin, Leyla karakterine ise Hafsanur Sancaktutan hayat veriyor.

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