İbrahim Tatlıses teknesini kara yoluyla taşıttı

HT Magazin'in haberine g\u00f6re; \u0130brahim Tatl\u0131ses, \u2018\u0130do\u2019 ad\u0131ndaki teknesini tatil yapt\u0131\u011f\u0131 yerlere karayoluyla ta\u015f\u0131t\u0131yor. \n\n\u0130ki saatlik \u00e7al\u0131\u015fmayla vin\u00e7le kamyona y\u00fcklenen \u2018\u0130do\u2019, 6 saatlik yolculu\u011fun ard\u0131ndan \u00c7e\u015fme\u2019ye ula\u015ft\u0131.\n\n\nPARTNERSeksi model parkta bu halde egzersiz yap\u0131nca...Birce Akalay ve Can Tunal\u0131 evleri ay\u0131rd\u0131! Sebebi ise...Emily Ratajkowski: Bak\u0131n, bu benim tasar\u0131m\u0131m
Okuyucu Yorumları 0 yorum