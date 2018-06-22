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İbrahim Tatlıses teknesini kara yoluyla taşıttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.06.2018 10:25 | Son Güncelleme

Türkücü İbrahim Tatlıses, iki günlük Bodrum tatilinin ardından teknesini karayoluyla Çeşme’ye taşıttı.

İbrahim Tatlıses teknesini kara yoluyla taşıttı

HT Magazin'in haberine göre; İbrahim Tatlıses, ‘İdo’ adındaki teknesini tatil yaptığı yerlere karayoluyla taşıtıyor.

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İki saatlik çalışmayla vinçle kamyona yüklenen ‘İdo’, 6 saatlik yolculuğun ardından Çeşme’ye ulaştı.

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ibrahim tatlıses tekne

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