MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses'ten babalık itirafı! Günah çıkardı

İbrahim Tatlıses'ten babalık itirafı! Günah çıkardı

13.07.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'la sahne aldığı Çeşme'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "5 kızım, 2 oğlum var" diyen Tatlıses, "Mesleğimden dolayı her gün bir yerdeyiz. Çocuklarımın, yuvamın başında olamıyorum." diyerek, kardeşleri birbirine emanet etti.

İbrahim Tatlıses'ten babalık itirafı! Günah çıkardı

İbrahim Tatlıses, uzun yıllar aradan sonra ilk kez Çeşme'de konser verdi. Tatlıses'i dinlemeye gelenler arasında kızı Dilan Çıtak ile müzisyen nişanlısı Levent Dörter de vardı.

Ekran görüntüsü 2022-07-13 081200

Kız çocuklarına hayran olduğunu dile getiren Tatlıses, "5 kızım, 2 oğlum var. Dilan, keşke erkek olsaydı. Bu kadar delikanlı bir kız tanımadım. Dilan'ı çok geç buldum ama kızım olduğu için gurur duyuyorum" dedi.

752x395-birbirinize-sahip-cikin-aranizda-dusmanlik-olmasin-1657652314370

BABALIK İTİRAFI!

Kendisinin iyi bir baba olamadığından da söz eden sanatçı, "Mesleğimden dolayı her gün bir yerdeyiz. Çocuklarımın, yuvamın başında olamıyorum ama ben hakikatten gerçek bir babayım. Bir gün ölürsem sizleri sizlere emanet ediyorum. Kardeşler olarak birbirinize sahip çıkın, aranızda düşmanlık olmasın" diyerek vasiyette bulundu.

79d5134b-eafd-ea11-80f9-a0369f7d1484

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Torunu tam bir esmer güzeli! Görenler hayran kaldı Torunu tam bir esmer güzeli! Görenler hayran kaldı
Ahmet Kaya'ya çatal fırlatılmıştı! Yıllar sonra açıkladı: Ahmet Kaya'ya parmak sallayan bir vatanperver (!)Ahmet Kaya'ya çatal fırlatılmıştı! Yıllar sonra açıkladı: Ahmet Kaya'ya parmak sallayan bir vatanperver (!)
Son haliyle hayran bıraktı! "O hâlâ Şekerpare"Son haliyle hayran bıraktı! "O hâlâ Şekerpare"
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Öfkeli koca dehşeti! 2 ölü 1 yaralı var...

Öfkeli koca dehşeti! 2 ölü 1 yaralı var...

Düğünde çıkan kavga hastaneye sıçradı!

Düğünde çıkan kavga hastaneye sıçradı!

NASA'dan dünyayı heyecanlandıran paylaşım! Tarihi fotoğraflar ses getirdi

NASA'dan dünyayı heyecanlandıran paylaşım! Tarihi fotoğraflar ses getirdi

O ülke karıştı! Devlet başkanı kaçtı...

O ülke karıştı! Devlet başkanı kaçtı...

Elon Musk'a Twitter şoku! Dava açıldı...

Elon Musk'a Twitter şoku! Dava açıldı...

'Bu kadar da olmaz' dedirten görüntü!

'Bu kadar da olmaz' dedirten görüntü!

İlginizi Çekebilir

9 çocuk annesi, gıdaya servet harcıyor ama yine çocuk istiyor

9 çocuk annesi, gıdaya servet harcıyor ama yine çocuk istiyor

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.