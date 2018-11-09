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İbrahim Tatlıses'ten eski eşi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifi

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.11.2018 10:16 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses canlı yayına bağlandı ve eski eşi Ayşegül Yıldız’a evlilik teklif etti! İbo yayında "Benim sekizinci çocuğum senle gelecek" dedi bakın Ayşegül Yıldız ne yanıt verdi

İbrahim Tatlıses'ten eski eşi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifi

İbrahim Tatlıses 2011’de nikah masasına oturduğu Ayşegül Yıldız’dan 2013’te boşanmıştı. Geçen ocak ayında televizyondan “Ayşegül’e aşık değilim ama onunla yeniden evlenmek istiyorum” açıklamasını yapmıştı.

"Hayır" cevabını alan İbrahim Tatlıses bugün Kanal D'nin 2. Sayfa programına bağlanarak yine evlilik teklifinde bulundu.

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Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına bugün Ayşegül Yıldız katıldı. İbrahim Tatlıses, canlı yayına bağlanarak eski eşine şu sözlerle evlenme teklifinde bulundu:

'SARIŞIN SANA SÖYLÜYORUM'

"Alooo sana söylüyorum sarışın. Evlilik teklifim hala geçerli, sana 4 tane şarkı yaptım. Benim sekizinci çocuğum senle gelecek. Hala aşığım."

Ayşegül Yıldız ise İbrahim Tatlıses'e şöyle cevap verdi:

"Bendeki yeri evli olsak da olmasak da çok farklı. Ama evlilikte bir taraf birisini yıpratıyor. Artık birbirinize zarar vermeye başlıyorsunuz. O beni çok seviyor, ben de onu çok seviyorum ama o defter kapandı."

'HİÇ ŞİDDET GÖRMEDİM AMA KOVALANMIŞLIĞIM VAR'

Öte yandan Ayşegül Yıldız'a İbrahim Tatlıses'ten şiddet görüp görmediği sorulduğunda ise şöyle cevap verdi:

"Şiddet hiç görmedim, ama kovalanmışlığım çok var. Bir kere Kıbrıs'ta kavga etmiştik. Ben arabanın sağ tarafına koşuyorum o da koşuyor, soluna koşuyorum. O da o tarafa koşuyor. Ama yakalayamadı. İkimiz de çok hızlı ve güzel koşuyoruz."

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ibrahim tatlıses Ayşegül Yıldız ibo evlilik

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
benim amcam bunun ibo şov programını izledigi zaman şarkı söyleyince sesini açar konuşmaya başlayınca sesini kısardı, konuştuğu zaman zırvalıyor diye... sadece sesin güzel ibo diger herşeyin falso...
Bu Daha Yaşıyor mu........!
HADİ ULAN ORADAN.ARSIZ
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