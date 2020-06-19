MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses'ten 'köstebek' açıklaması: Oğlum Ahmet Tatlı hiç bir zaman köstebek olmamıştır

İbrahim Tatlıses'ten 'köstebek' açıklaması: Oğlum Ahmet Tatlı hiç bir zaman köstebek olmamıştır

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 21:05 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada oğlu Ahmet Tatlı'nın köstebek olmadığını ifade ederek "Benim bahsettiğim konu çok başkayken, olayın oğlum Ahmet Tatlıses'e bağlanmasına çok üzüldüğümü belirtmek isterim" dedi.

İbrahim Tatlıses'ten 'köstebek' açıklaması: Oğlum Ahmet Tatlı hiç bir zaman köstebek olmamıştır

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in, aile sırlarını ifşa ettiği gerekçesiyle peşine düştüğü kişinin oğlu Ahmet Tatlı olduğu iddia edildi. İbrahim Tatlı'nın şikayeti üzerine karakolda ifade verdiği öğrenilen Ahmet Tatlıses, görüntülenmemek için binanın arka kapısından çıktı.

İbrahim Tatlıses, aile sırlarını ifşa eden birinin olduğunu belirterek, "Köstebeğe ulaşmaya az kaldı" demişti.

Dün instagram hesabından paylaşım yapan usta sanatçı, "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da biz de rahatlasak ama yakınım biliyorum, tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?" ifadelerini kullanmıştı.

"AHMET HİÇBİR ZAMAN KÖSTEBEK OLMAMIŞTIR"

Gündeme bomba gibi düşen olayla ilgili gözlerin çevrildiği İbrahim Tatlıses'ten bir açıklama daha geldi. Oğlu Ahmet Tatlı ile çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Tatlıses, oğlunun köstebek olmadığını söyledi.

tatlıses

Twitter'daki paylaşımının yanlış anlamalara sebep olduğunu ifade eden Tatlıses "Dün Twitter'dan paylaştığım bir yazımın bugün çok yanlış anlaşılmalara sebep olduğunu üzülerek gördüm. Benim bahsettiğim konu çok başkayken, olayın oğlum Ahmet Tatlıses'e bağlanmasına çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Olaylar zamanlama açısından tamamen bir tesadüften ibarettir. Oğlum Ahmet hiçbir zaman köstebek olmamıştır olamaz da! Ahmed'im benim ilk göz ağrım ve kıymetlimdir. Oğlum da ben de her zaman birbirimizin yanında 'Dağ' gibi durmuşuzdur ölene kadar durmaya da devam edicez" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı... 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı...
Müge Anlı'da sıra dışı kavuşma anı! Sarılma duvarı damga vurduMüge Anlı'da sıra dışı kavuşma anı! Sarılma duvarı damga vurdu
Demet Özdemir Survivor'a damga vurdu!Demet Özdemir Survivor'a damga vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu ilan Çorum'u karıştırdı: Aslanımız Tacettin kaybolmuştur

Bu ilan Çorum'u karıştırdı: Aslanımız Tacettin kaybolmuştur

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

İYİ Parti'de toplu istifa! Çok sert sözler

İYİ Parti'de toplu istifa! Çok sert sözler

Hastane bodrumunda ölüm kalım savaşı

Hastane bodrumunda ölüm kalım savaşı

WhatsApp'ta bomba değişiklik! Çevrimiçi özelliği kapatıldı mı?

WhatsApp'ta bomba değişiklik! Çevrimiçi özelliği kapatıldı mı?

Acı haber! 1 asker şehit: Baba ocağına ateş düştü

Acı haber! 1 asker şehit: Baba ocağına ateş düştü

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Barış Murat Yağcı'dan ada konseyi itirafı: Ağlayacağımı bildiğim için anlatmadım

Hayat hikayesiyle duygulandıran Barış'tan itiraf: Ağlayacağımı bildiğim için anlatmadım

Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 19 Haziran Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'nın birincisi belli oldu

Müge Anlı'da sıra dışı kavuşma anı! Sarılma duvarı damga vurdu

Müge Anlı'da sıra dışı kavuşma anı!

Murat Övüç 'basit yargılama usulü' ile yargılanacak

Murat Övüç 'basit yargılama usulü' ile yargılanacak

Sermiyan Midyat: Hakkımda 'hanzo' diyorlar

Sermiyan Midyat: Hakkımda 'hanzo' diyorlar

Miley Cyrus evinde oturduğu yerden 1.7 milyon dolar kazandı

Oturduğu yerden 1.7 milyon dolar kazandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.