İbrahim Tatlıses'ten 'köstebek' açıklaması: Oğlum Ahmet Tatlı hiç bir zaman köstebek olmamıştır

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in, aile sırlarını ifşa ettiği gerekçesiyle peşine düştüğü kişinin oğlu Ahmet Tatlı olduğu iddia edildi. İbrahim Tatlı'nın şikayeti üzerine karakolda ifade verdiği öğrenilen Ahmet Tatlıses, görüntülenmemek için binanın arka kapısından çıktı.

İbrahim Tatlıses, aile sırlarını ifşa eden birinin olduğunu belirterek, "Köstebeğe ulaşmaya az kaldı" demişti.

Dün instagram hesabından paylaşım yapan usta sanatçı, "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da biz de rahatlasak ama yakınım biliyorum, tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?" ifadelerini kullanmıştı.

"AHMET HİÇBİR ZAMAN KÖSTEBEK OLMAMIŞTIR"

Gündeme bomba gibi düşen olayla ilgili gözlerin çevrildiği İbrahim Tatlıses'ten bir açıklama daha geldi. Oğlu Ahmet Tatlı ile çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Tatlıses, oğlunun köstebek olmadığını söyledi.

Twitter'daki paylaşımının yanlış anlamalara sebep olduğunu ifade eden Tatlıses "Dün Twitter'dan paylaştığım bir yazımın bugün çok yanlış anlaşılmalara sebep olduğunu üzülerek gördüm. Benim bahsettiğim konu çok başkayken, olayın oğlum Ahmet Tatlıses'e bağlanmasına çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Olaylar zamanlama açısından tamamen bir tesadüften ibarettir. Oğlum Ahmet hiçbir zaman köstebek olmamıştır olamaz da! Ahmed'im benim ilk göz ağrım ve kıymetlimdir. Oğlum da ben de her zaman birbirimizin yanında 'Dağ' gibi durmuşuzdur ölene kadar durmaya da devam edicez" ifadelerini kullandı.



