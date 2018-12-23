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İbrahim Tatlıses'ten Mehmet Ali Erbil açıklaması!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.12.2018 10:04 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

İbrahim Tatlıses'ten Mehmet Ali Erbil açıklaması!

65 gündür yoğun bakımda olan sanatçı Mehmet Ali Erbil'in hayati tehlikeyi atlattığını ablası Yeşim Erbil duyurmuştu. İbrahim Tatlıses de Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

İbrahim Tatlıses yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok şükür güzel haberler alıyoruz... Sezin kızımızla konuştum, Mehmet Ali gözlerini açmış, konuşuyormuş... Süreç uzun, yavaş yavaş toparlanacak, eskisi gibi aramızda olacak... Seni bekliyoruz güzel dostum, Allah şifasını senden eksik etmesin, Amin... Dualarımız seninle..."

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