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İbrahim Tatlıses tepki çekmişti! Küçük kızı paylaştı

07.12.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema, televizyon ve müzik dünyasından isimlere verilen Altın Kelebek Ödülleri'nde İbrahim Tatlıses'e verilen ödül tepki çekmişti. Eleştirilere Tatlıses yanıt vermezken küçük kızı bir paylaşım yaptı.

İbrahim Tatlıses tepki çekmişti! Küçük kızı paylaştı

Altın Kelebek Ödülleri'nde 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün bir dönem kadınlara yönelik şiddet haberleriyle sıkça gündeme gelen İbrahim Tatlıses'e verilmesine sosyal medyada tepki yağmıştı.

Gaye Su Akyol ve Nevşin Mengü gibi ünlü isimler bu kararı eleştirmişti. Tatlıses'in konu hakkında ne diyeceği merak edilirken paylaşım ünlü türkücünün küçük kızından geldi.

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Tatlıses'in eski karısı Ayşegül Yıldız ve kızı Elif Ada gecede boy göstermişti.

İbrahim Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilmesi sosyal medyada tepki çektiİbrahim Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilmesi sosyal medyada tepki çekti

Elif Ada babasının ödülüyle poz verip "Babama 'Altın Kelebek Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü layık gören herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizi seviyorum. Seninle gurur duyuyorum babacım. Daha nice ödülleri birlikte kucaklamak dileğimle." yazdı.


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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Altın Kelebek Ödülleri
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