İç çamaşırı reklamıyla gündem olmuştu! Esra Bilgiç tarzıyla beğeni topladı

Victoria's Secret markasının reklam çekiminde rol alan oyuncu Esra Bilgiç çekimlerde ceket gitmesiyle tepki görmüştü. Esra Bilgiç'in gönderisinin altına, "Bu ceket reklamı mı?", "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?" yorumları yapılmıştı.



Diriliş Ertuğrul, Ramo, Kanunsuz Topraklar gibi yapımlarla öne çıkan ve bir süredir teklifleri değerlendiren Bilgiç bir davete katıldı.

Siyah süper minisi ve derin dekoltesiyle dikkat çeken Bilgiç üst üste pozlarını paylaştı.

Göğüs dekoltesini eliyle kapatan Esra Bilgiç'in takıları da göz alıcıydı. Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç'ine "Çok güzelsin", "Takılar için şekilden şekle girdin" yorumları yağdı.