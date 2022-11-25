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İç çamaşırı reklamıyla gündem olmuştu! Esra Bilgiç tarzıyla beğeni topladı

25.11.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diriliş Ertuğrul, Ramo, Kanunsuz Topraklar gibi projeleriyle izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncu Esra Bilgiç son pozlarıyla dikkat çekti. Siyah mini bir elbise ile davete katılan güzel oyuncu dekoltesiyle de göz doldurdu. Bilgiç üst üste verdiği pozlarla hayranlarını mest etti.

İç çamaşırı reklamıyla gündem olmuştu! Esra Bilgiç tarzıyla beğeni topladı

Victoria's Secret markasının reklam çekiminde rol alan oyuncu Esra Bilgiç çekimlerde ceket gitmesiyle tepki görmüştü. Esra Bilgiç'in gönderisinin altına, "Bu ceket reklamı mı?", "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?" yorumları yapılmıştı.

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Diriliş Ertuğrul, Ramo, Kanunsuz Topraklar gibi yapımlarla öne çıkan ve bir süredir teklifleri değerlendiren Bilgiç bir davete katıldı.

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Siyah süper minisi ve derin dekoltesiyle dikkat çeken Bilgiç üst üste pozlarını paylaştı.

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Göğüs dekoltesini eliyle kapatan Esra Bilgiç'in takıları da göz alıcıydı. Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç'ine "Çok güzelsin", "Takılar için şekilden şekle girdin" yorumları yağdı.

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?" İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

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Esra Bilgiç

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