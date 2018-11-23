İç çamaşırı renginiz karakteriniz hakkında ipuçları veriyor...

PAMUK ŞEKERİ

Her zaman romantik, kararlı ve garantici olan bu renk size masum bir çekicilik katacaktır. Hazza düşkün olan bu yanınız sizi masumluk ile vahşilik arasında bir tarz sahibi yapacaktır. Partneriniz bu ikilem arasında kalmaktan memnun olacaktır.

BEYAZ

Çamaşır rengi tercihini beyazdan yana kullanan kadınlar daha anlayışlı bir karaktere sahip. Beyaz renkte çamaşırları tercih eden kadınların yönetici yönünün baskın olmadığı ve öğrenmeye, yeni şeyler denemeye açık olduğu biliniyor.

SİYAH KUĞU

Siyah renk iç çamaşırlar sizi her zaman daha havalı gösterecektir. Hem zarif hem de vahşi dişi bu görüntü karşınızda ki kişiyi bir kez daha aşık edecektir. Gizemli bir havaya bürüneceğiniz için partneriniz sizi keşfetmek için sabırsızlanacaktır.





TEN RENGİ

Ten rengi çamaşır giyen kadınların görünümüne özen gösteren kadınlardır. Görünüme gösterdiği özenin yanı sıra tercih hakkını ten renginden yana kullanan kadınlar rahat ve gerçekçi bir karaktere de sahiptirler.



MOR BÜYÜ

Mor renk iç çamaşırı tercih ediyorsanız yatakta sınırınız geniş demektir. Hem sert anlar yaşamayı seven hem de romantik hareketlerin arasında gel git yaşıyorsunuz. Partneriniz bu dengesiz tavrınıza hayran kalacaktır.