TREND

İç çamaşırı renginiz karakteriniz hakkında ipuçları veriyor...

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 23.11.2018 17:08 | Son Güncelleme

Tüm kadınların severek kullandığı birçok model ve renkte iç çamaşırı takımı var. Peki bu seçimlerinizin aslında karakteriniz hakkında bilgi verdiğini biliyor muydunuz?

İç çamaşırı renginiz karakteriniz hakkında ipuçları veriyor...

PAMUK ŞEKERİ

Her zaman romantik, kararlı ve garantici olan bu renk size masum bir çekicilik katacaktır. Hazza düşkün olan bu yanınız sizi masumluk ile vahşilik arasında bir tarz sahibi yapacaktır. Partneriniz bu ikilem arasında kalmaktan memnun olacaktır.

1

BEYAZ

Çamaşır rengi tercihini beyazdan yana kullanan kadınlar daha anlayışlı bir karaktere sahip. Beyaz renkte çamaşırları tercih eden kadınların yönetici yönünün baskın olmadığı ve öğrenmeye, yeni şeyler denemeye açık olduğu biliniyor.

2

SİYAH KUĞU

Siyah renk iç çamaşırlar sizi her zaman daha havalı gösterecektir. Hem zarif hem de vahşi dişi bu görüntü karşınızda ki kişiyi bir kez daha aşık edecektir. Gizemli bir havaya bürüneceğiniz için partneriniz sizi keşfetmek için sabırsızlanacaktır.

siyah

TEN RENGİ

Ten rengi çamaşır giyen kadınların görünümüne özen gösteren kadınlardır. Görünüme gösterdiği özenin yanı sıra tercih hakkını ten renginden yana kullanan kadınlar rahat ve gerçekçi bir karaktere de sahiptirler.

t


MOR BÜYÜ
Mor renk iç çamaşırı tercih ediyorsanız yatakta sınırınız geniş demektir. Hem sert anlar yaşamayı seven hem de romantik hareketlerin arasında gel git yaşıyorsunuz. Partneriniz bu dengesiz tavrınıza hayran kalacaktır.

5accdc59ae298b8e030db6dd (1)

RENKLİ

Enerji dolu, keyifli ve girdiği her ortamda insanların yüzünü güldürmeyi başaran kadınlar rengarenk çamaşırlar kullanır. Çamaşırları onların ruhunu yansıtır. Karışık renkli çamaşır giyen kadınlar her zaman etrafındaki kişilere göre daha heyecanlıdır.

ATEŞLİ ANLARIN KAHRAMANI

Kırmızı iç çamaşırları sizin ne kadar ateşli olduğunuzu yansıtır. Cesaretinizi ve bütün dişiliğinizi ortaya koyacaktır. Partneriniz sizi kırmızı iç çamaşırları içinde görünce daha çok arzulayacaktır.

5bf7c87366a97ca86a36ab77


Yol kenarında ayaküstü tedavi! Önce yakıyorlar, sonra da...Yol kenarında ayaküstü tedavi! Önce yakıyorlar, sonra da...
Eski sevgiliye 'stalk' pahalıya patladı!Eski sevgiliye 'stalk' pahalıya patladı!
Tercihiniz kahve mi yoksa çay mı? Cevabını genleriniz belirliyorTercihiniz kahve mi yoksa çay mı? Cevabını genleriniz belirliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iç çamaşırı sütyen

En Çok Okunan Trend Haberler

Yok böyle göz yanılması! Bir kez daha bakacaksınız

Yok böyle göz yanılması! Bir kez daha bakacaksınız

Oto tamircisiyken ajan oldu!

Oto tamircisiyken ajan oldu!

'Sado-mazo' gizli seks partisine polis baskını

'Sado-mazo' gizli seks partisine polis baskını

Cuma günü saat 18:45'e dikkat! Eşiniz sizi aldatıyor olabilir

Cuma günü saat 18:45'e dikkat! Eşiniz sizi aldatıyor olabilir

İlginizi Çekebilir

'Sado-mazo' gizli seks partisine polis baskını

'Sado-mazo' gizli seks partisine polis baskını

Mastürbasyonun beş faydası

Mastürbasyonun beş faydası

Dünyanın en büyük grup seks partisini planlıyor: Hedef 1000 kişi!

Dünyanın en büyük grup seks partisini planlıyor: Hedef 1000 kişi!

Rus balıkçının derin denizlerden çıkarttığı, korkunç 15 balık türü

Rus balıkçının derin denizlerden çıkarttığı, korkunç 15 balık türü

Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçinin 'loto kazanma formülü'

Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçinin 'loto kazanma formülü'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada elma görmek ne demek? Yeşil, kırmızı elma görmek ne anlama gelir?

Rüyada elma görmek ne demek? Yeşil, kırmızı elma görmek ne anlama gelir?

Eski sevgiliye 'stalk' pahalıya patladı!

Eski sevgiliye 'stalk' pahalıya patladı!

Tercihiniz kahve mi yoksa çay mı? Cevabını genleriniz belirliyor

Tercihiniz kahve mi yoksa çay mı? Cevabını genleriniz belirliyor

Seks, egzersiz yerine geçer mi?

Seks, egzersiz yerine geçer mi?

Ölümün kıyısından döndü! Son hali inanılmaz

Ölümün kıyısından döndü! Son hali inanılmaz

Gelinlikle ‘kürek çekerek’ damat adayını arıyor!

Gelinlikle ‘kürek çekerek’ damat adayını arıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.