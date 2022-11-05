İç çamaşırındaki erkek yüzü dikkat çekti! ''Erkeğimi her yere taşırım''

Milyonlarca takipçisi olan Saraya, kendisini oldukça mutlu eden makyajını övmek üzere çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Ancak iç çamaşırının da kadraja girdiğinin farkında değildi. Durumu fark eder etmez bir gönderi daha paylaşan Saraya, yaptığı açıklamayla milyonlarca takipçisini şaşırttı.

''ERKEĞİMİ HER YERE TAŞIRIM''

Saraya'nın külodunun üzerinde Falling In Reverse grubu üyesi erkek arkadaşı Ronnie Radke'nin suratı basılıydı.

Genç kadın durumu fark eder etmez çamaşırını yakın kadraja alan bir başka gönderi paylaştı ve ''Bu kısmın da fotoğrafa dahil olduğunu fark etmemişim ama bu inanılmaz komik! Erkeğimi her yere taşırım'' diye açıkladı.

Saraya ve Radke'nin 2018'den beri bir ilişki içinde olduğu biliniyor.